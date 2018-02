La diputada oficialista acusada de maltrato infantil insiste con asumir su banca

La dirigente Joanna Picetti, que ocupó el octavo lugar en la lista de diputados de Cambiemos de la ciudad de Buenos Aires en las pasadas elecciones y a quien la Justicia impidió asumir debido a una denuncia por maltrato infantil en su contra, aseguró hoy que fue víctima de “violencia política" por parte de sus compañeros de lista.

A través de una carta que le envió al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, Picetti reclamó que se constituya la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja “para tratar la impugnación del título de Jorge Enríquez”, que asumió en su reemplazo.

En ese marco, Picetti exigió que sea en Diputados donde se resuelva su situación, al advertir que “se encuentran violados los derechos de los electores que me han votado en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias y en las elecciones generales del 22 de octubre”.

“Fui víctima de violencia política por parte de mis compañeros de lista y otros funcionarios del Gobierno, basada en mentiras, con intención de difamarme, agredirme, defenestrarme, desgastar y exponerme al escarnio público tal como fuera amenazada públicamente por una de mis compañeras”, aseguró Picetti, en referencia a Elisa Carrió, una de las dirigentes que impugnó su título.

En la misiva, Picetti reclamó que “se constituya antes del 1 de marzo la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento” a fin de “tratar la impugnación del título del diputado Jorge Enríquez”, quien asumió en su lugar, por ubicarse en el puesto siguiente a ella.

Para Picetti, el título de Enríquez “no tiene validez” ya que “se entregó sin esperar a finalizar el debido proceso y mi defensa en juicio de la arbitraria resolución de primera instancia que ordenó la jueza María Romilda Servini de Cubría, así como también la confirmación de ésta por parte de la Cámara Nacional Electoral”.

Antes de las elecciones del 22 de octubre, dirigentes de Cambiemos pidieron a Picetti que se bajara de la nómina de diputados por la ciudad de Buenos Aires tras salir a la luz una denuncia antigua en su contra por supuesto maltrato infantil.

Luego de negarse a renunciar, fue excluida por un fallo de la jueza Servini de Cubría, quien resolvió en relación a distintas impugnaciones presentadas por varios dirigentes, entre ellos Carrió, quien encabezó la lista porteña.

“En la actualidad esa sentencia se encuentra apelada ante la Corte Suprema y no hay sentencia firme que me prohíba ser diputada”, insistió Picetti, quien aclaró que no está procesada ni imputada por ningún delito sino que fue sobreseída de una demanda penal “basada en una denuncia falsa”.