Ecuador busca emitir sus primeros eurobonos

Altamente endeudado con China y con el objetivo de adaptarse a los precios más bajos del petróleo, Ecuador planea emitir sus primeros eurobonos como parte de un esfuerzo por recaudar u$s 2500 millones entre acreedores globales y reducir uno de los mayores déficits fiscales de la región.

El gobierno de Lenín Moreno, tras nueve meses en el poder, está lidiando con las consecuencias de la anterior administración de izquierda, que financiaba a Ecuador mediante opacos acuerdos de préstamos por petróleo con Beijing.

"Siempre vamos a necesitar financiamiento externo, como cualquier otro país", dijo Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas. El nivel de endeudamiento de Ecuador es "una gran preocupación", agregó. "Sin embargo, tiene que ser un financiamiento que corresponda a la realidad del déficit presupuestario, un déficit que ya hemos comenzado a reducir".

La captación de fondos representa un cambio radical con respecto a la administración de Rafael Correa, que mantenía una relación antagónica con las finanzas internacionales. Correa que fue presidente de 2007 a 2017 nunca detalló con precisión cuánto dinero Ecuador tomó prestado de China ni cuántos barriles de crudo aún le deben a cambio.

Correa, que formaba parte de una alianza izquierdista que incluía a Venezuela y Cuba, también se enemistó con la comunidad internacional cuando le dio albergue a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, en la embajada ecuatoriana en Londres, donde aún permanece.

Después de defaultear bonos soberanos al inicio de su gobierno, Correa mayormente le dio la espalda a instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y confió en los altos precios del petróleo para financiar programas sociales que redujeron la pobreza y la desigualdad. Pero el derrumbe de los precios del petróleo en 2014 expuso las deficiencias de la economía, lo que llevó al gobierno de Moreno a regresar al mercado internacional. De la Torre calcula que el país buscará u$s 2500 millones en bonos y bancos internacionales en 2018, incluyendo u$s 500 millones mediante una posible colocación de eurobonos a mediados de año.El gobierno de Moreno colocó bonos en dólares por 7.500 millones desde que llegó al poder en mayo, incluyendo u$s 3000 millones el mes pasado. Es la misma cantidad que el gobierno de Correa emitió en los tres años previos.

La tasa de los bonos a 10 años emitidos en enero se fijó en 7,87%, casi tres puntos porcentuales por debajo de los de la administración de Correa, lo que indica que mejoró la reputación del país. El gobierno se aseguró el financiamiento de gran parte del presupuesto para 2018 (de u$s 8200 millones) mediante acuerdos con el Banco Mundial, otra señal de cambio con respecto a la era Correa.