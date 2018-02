Moreno: el Presidente "tiene que llegar a 2019"

El ex secretario de Comercio Interior de la administración kirchnerista Guillermo Moreno, sostuvo ayer que "Mauricio Macri tiene que llegar a 2019", aunque aclaró que "no lo puede garantizar" porque en el Gobierno "son muy malos" administrando la cosa pública. Además, calificó a Hugo Moyano como "un gran dirigente" y advirtió que La Cámpora "no puede tener la toma de las decisiones" en una eventual unidad del peronismo.

"Tengo la convicción, deseo que Macri llegue al 2019. Lo que no puedo, con el mismo fervor, es garantizarlo. Porque son muy malos administrando la cosa pública. Uno no dice ‘descerebrados’ porque quiere insultarlos, sino porque es lo que son", señaló Moreno en declaraciones radiales.

Si bien reconoció que "en algunos casos tienen razón sobre la herencia recibida", el ex funcionario cuestionó las decisiones "tontas" que tomó el Gobierno de manera soberana. "Nosotros dejamos un aparato no competitivo, en términos de costos, porque Galuccio comenzó a aumentar los combustibles de manera indiscriminada‘, recordó. "Pero la decisión de ‘duplicar’ los precios de la economía, caso alimentos, la tomaron ellos solos", acusó.