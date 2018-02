Poco empuje del sector metalúrgico para la recuperación de la actividad y el empleo

Seis de cada diez empresarios metalúrgicos cree que la producción caerá o se mantendrá sin cambios en los próximos meses, mientras que tres de cada cuatro no prevé tomar personal o reducirá sus plantillas. Esto se da en un contexto en el que durante el último trimestre de 2017 cayeron las expectativas positivas en esta industria, respecto del trimestre anterior.

De acuerdo con un relevamiento de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), tomando el último semestre de 2017, siguió cayendo la proporción de empresas que prevé una disminución en su nivel de actividad. No obstante "en el último trimestre de 2017 se advierte un leve freno de las expectativas de producción frente al trimestre anterior, aumentando el porcentaje de empresarios que no esperan cambios".

Según la Encuesta de Actividad Económica realizada por Adimra, el 38% de los consultados cree que aumentará su producción, lo cual es siete puntos porcentuales menos que el 45% que arrojó el trimestre anterior. Este fue el nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2016. En el mismo sentido, se incrementó la cantidad de consultados que considera que disminuirá la producción, pasando del 16% al 18% en el tramo final del año.

A nivel de rubros, acompañando la tendencia general de la industria, las expectativas de mayor crecimiento se orientan a la fabricación de Maquinaria agrícola, Bienes de capital y Productos de metal, en tanto que se observa una mirada más pesimista en Fundición y Equipos y aparatos eléctricos.

En cuanto al empleo, "durante el segundo semestre de 2017 se contrajo la proporción de firmas que espera reducir su plantilla de personal. Sin embargo, en el último trimestre del 2017 se amplió a 62% el porcentaje de firmas que no espera realizar cambios en la ocupación, en relación al tercer trimestre de 2017", destaca el relevamiento de Adimra. Así, las expectativas de contratar personal cayeron de 30% a 26% entre el tercero y el cuarto trimestres.

Hay que aclarar que en el último semestre del año pasado la producción industrial metalúrgica se incrementó un 2,9% interanual, tras registrar un retroceso de 7,3% interanual en el mismo período de 2016. El informe de Adimra explica que con este resultado, "en el total del año 2017 la actividad del sector acumula una variación de 0,4% en relación con el 2016". Así, no sorprende que la utilización de capacidad instalada haya variado apenas 0,2% en 2017.

A nivel de segmentos, Maquinaria agrícola tuvo en 2017 un crecimiento de 8%, seguido por Autopartes (5,5%), en tanto Equipamiento médico se mantuvo sin cambios. Pero cerraron con números negativos Bienes

de capital (7,2% de caída), Equipos y aparatos eléctricos (5,8%), Otros productos de metal (2,8%) y Fundición (1,2%).

El comercio exterior tuvo indicadores mixtos. Las exportaciones totalizaron u$s 3113 millones, una suba del 19,8% interanual, mientras que las importaciones (u$s 25.477 millones) crecieron 17,6%. Así, el déficit de la balanza sectorial se disparó a u$s 22.364 millones, un 17,3% más que en 2016.