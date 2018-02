Arrestan a ex mandatario de Guatemala por defraudar al Estado

El ex presidente Álvaro Colom arrestado ayer orquestó un proceso fraudulento para sustraer al erario público de Guatemala u$s 35 millones, una cantidad con la que supuestamente se pretendía impulsar el modelo de transporte público "Transurbano", sostuvo el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez.

"Intervino de manera personal e institucional para facilitar el procedimiento fraudulento de la creación del acuerdo", dijo Velásquez en conferencia de prensa con la fiscal general, Thelma Aldana.

La causa bautizada "Transurbano: Un fraude al Estado. Etapa 1" llevó a la captura de 11 personas, entre ellas Colom y algunos de sus ex ministros, como el de Finanzas y actual presidente de Oxfam Internacional, Juan Alberto Fuentes Knight. Fuentes era "el responsable" de que la política pública ejecutara el presupuesto conforme a los intereses del Estado y con apego a la ley. De esta forma, la confederación de ONGs Oxfam enfrenta otro problema esta semana, luego de que se divulgara un escándalo que derivó en la renuncia de su directora adjunta, Penny Lawrence. La funcionaria denunció la existencia de una "cultura de abusos sexuales en ciertas oficinas" que fue encubierta pese a denuncias de sus cooperantes en Haití y Chad. Además, ayer se conocieron nuevos casos de acoso sexual y encubrimiento de Oxfam en Sudán del Sur.

El 23 de febrero la justicia guatemalteca decidirá si los acusados guatemaltecos por la causa del Transurbano son ligados a proceso y deberán permanecer presos o si serán beneficiados con medidas sustitutivas. Entre otros datos, de los u$s 35 millones que el gobierno de Colom entregó a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos para la puesta en funcionamiento de ese servicio de transporte, u$s 13,9 millones se usaron para comprar maquinaria que está almacenada en una bodega "sin utilizar" y u$s 6 millones para pagar gastos "no compatibles con el proyecto de inversión", indicó el abogado Velásquez.