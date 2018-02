Trump quiere u$s 18.000 M para el muro y recorta ayuda a América Latina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió al Congreso un proyecto de presupuesto de u$s 4,4 billones para 2019 que prevé un déficit de u$s 984.000 millones, u$s 18.000 millones para el muro con México y un recorte de 32% al Departamento de Estado, que restringiría los fondos destinados a América latina.

El déficit que prevé la Casa Blanca para el año presupuestario de 2019, que empieza el 1 de octubre próximo, es más del doble de lo que había proyectado hace apenas un año.

Además, el presupuesto contempla recortes en programas sociales y de salud, un drástico aumento para defensa y un ambicioso plan de infraestructura.

La iniciativa, que deberá someterse a la aprobación del Congreso, aspira a duplicar los números rojos del Estado para 2019 y para toda la década siguiente.

Uno de los puntos más cuestionados es el gasto de u$s 25.000 millones en el muro fronterizo con México para cercar unos 104 kilómetros de los 3180 totales de la frontera que incluyen u$s 18.000 millones de la propia construcción física y

u$s 7000 millones para mejoras tecnológicas y equipamiento, detallaron fuentes del Tesoro.Sin embargo, esa cantidad está sujeta a la negociación sobre una reforma migratoria que se inició ayer en el Senado y que determinará el futuro de 690.000 jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños (los llamados "dreamers", soñadores), entre otras medidas.

Si se concreta el recorte al Departamento de Estado, a esa cartera le supondrá un achicamiento de u$s 17.831 millones en el presupuesto del año fiscal 2019 y tendría una especial resonancia en la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), responsable de varios programas de ayuda tanto en América del Sur como en Centroamérica, que pasaría de recibir u$s 1633 millones en 2017 a u$s 1377 millones en 2019.

Sin embargo, aumentarían los "fondos para el desarrollo y el apoyo económico", de u$s 4673 millones en 2017, a u$s 5063 millones en 2019, de los que u$s 515,9 millones serán para enfrentar el "impacto de las organizaciones criminales internacionales" en Latinoamérica.

Otra área afectada especialmente sería la Agencia de Protección Ambiental, que con un recorte de 34% debería eliminar casi todos los programas del cambio climático. De todas formas, el plan tiene pocas posibilidades de ser promulgado tal como está formulado.

Además, Trump presiona para que el Congreso apruebe lo que considera el plan de infraestructura "más grande y audaz", con 200.000 millones de dólares en fondos federales para estimular al menos u$s 1.500 millones en inversiones en el sector.