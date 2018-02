De cara a la puja de 2019, el Frente Progresista se propone romper la grieta

El Frente Progresista ya piensa en pelear la Presidencia en 2019, con el objetivo de romper la grieta entre Cambiemos y el kirchnerismo. En esa senda, este primer semestre preparará foros temáticos con una agenda de largo plazo que buscará contrastar con el Gobierno, en asuntos como la reforma democrática de las fuerzas de seguridad o darle prioridad a las salud y la educación pública.

"En 2019 tiene que haber una candidatura presidencial de este espacio: no Cambiemos, no kirchnerista", explicó el diputado provincial de Santa Fe, el socialista Joaquín Blanco, en diálogo con El Cronista. La estrategia del Frente Progresista, que gobierna Santa Fe, es encabezar "una vertiente" que se diferencie del oficialismo y del sector K. "Notamos cansancio con la grieta, mientras los problemas de la gente siguen creciendo", argumentó el diputado que reconoció que en las últimas elecciones "no nos fue del todo bien" porque los comicios fueron "atravesados por la discusión nacional", en alusión a la polarización entre Mauricio Macri y Cristina Fernández. De hecho, en su bastión, el Frente Progresista quedó tercero en las elecciones legislativas de 2017, con el 14% de los votos, detrás de Cambiemos y el Frente Justicialista.

n el espacio que hoy lidera el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, creen que tienen margen para sumar votos del electorado oficialista. "Nuestro electorado hoy encuentra cauce en Cambiemos, esos sectores medios que querían dar vuelta de página al desmanejo peronista", apuntó Blanco. Para eso apuntan a debatir una agenda de largo plazo, en la que buscarán diferenciar la política de seguridad socialista con la nueva doctrina de la ministra Patricia Bullrich inclinada a los uniformados ante cada polémica. Así como la prioridad que le da el progresismo a la educación y salud pública o en infraestructura. "Cambiemos ofrece limitaciones y la marca se está desgastando. Vemos poca República, con casos como el del policía Luis Chocobar (quien mató a un asaltante) o el del ministro de Trabajo, Jorge Triaca (quien no había a registrado a una empleada)", apuntó el diputado.

Para llegar a pelear las elecciones, el Frente Progresista buscará una renovación y sumar candidatos a intendentes o a legisladores, referentes de menos de 40 años. Un punto importante es quienes podrían ser las figuras del espacio. Entre ellos, en el socialismo quieren a la líder del GEN, Margarita Stolbizer. "Nos identificamos con ella y reconocemos su cruzada en 2015", apuntó el diputado socialista, en alusión a su candidatura a Presidenta. Pero no alude al armado de Stolbizer, el año pasado, cuando se alió a Sergio Massa. El ex intendente de Tigre es un límite para el Frente Progresista. "Entendemos que esa reconfiguración vuelve al peronismo", advirtió Blanco. "Massa se puso a construir con barones del conurbano y eso explica su posterior derrotero; a Margarita la consideramos parte natural del espacio y tenemos mucha afinidad", agrega.

A su vez, el progresismo espera captar a aliados de Cambiemos. En especial, del radicalismo. "Tenemos muy buena relación con Alfredo Cornejo", asegura Blanco en alusión al gobernador de Mendoza y titular de la UCR. A su vez, afirma que el diputado Ricardo Alfonsín y otros correligionarios críticos de Macri podrían integrar el frente. Así, el Frente Progresista espera definir la fórmula presidencial en el segundo semestre.