Por alta demanda, casi no habrá oficinas libres en nuevos proyectos corporativos

Los analistas del mercado inmobiliario apuestan a que este será un buen año para el segmento de oficinas. El mercado porteño y en el corredor norte se mantiene estable y la mayor demanda se concentra en las oficinas superiores, clasificadas como A+, cuyo alquiler promedio ronda entre u$s 30 y u$s 32 el metro cuadrado y que el año pasado registraron un aumento del 1,32%.

Eduardo Di Buccio, manager research y María Eugenia Aguirre, coordinadora de marketing de la consultora inmobiliaria CBRE dijeron que "todo lo que se produce, todo lo que se construye se alquila". En tanto, Juan Manuel Farola, gerente de la división oficinas de Colliers International sostuvo que "las buenas expectativas de ocupación de superficie premium de oficinas se combina con el inicio de proyectos".

La superficie total consolidada al año 2022 se estima en 3,7 millones de m2, de los cuales el 16% se encuentra en construcción. A este panorama futuro se le agregan la incorporación de ocho edificios durante este año.

Para Di Buccio, el mercado de oficinas se reanimó a partir de 2016 con una macroeconomía que empezó a dar certezas y tuvo un desempeño similar en el 2017 y se estima que seguirá estable en el corriente año.

Dentro de las oficinas corporativas, el mercado se inclina por las denominadas clase A+ que son las más nuevas, mejor ubicadas, con especificidades técnicas y sustentables y las oficinas denominadas clase A que son de categoría pero más antiguas. "En las oficinas A+ el alquiler mensual por metro cuadrado va de u$s 32 a u$s 42 y las oficinas A se cotizan entre u$s 22 y u$s 28 por metro cuadrado", dijo Di Buccio. "El precio de las A+ empuja el techo promedio de los alquileres y la demanda los convalida", explicó.

Para los directivos de Colliers, en los primeros meses de este año se espera la incorporación de ocho edificios, lo que incrementará el inventario premium de oficinas en 65.724 m2 (3,6%), que se distribuirán en 58,9% en los submercados de Norte GBA y 41,1% en Norte CABA.

En tanto, Di Buccio sostuvo que la vacancia "estuvo en 8% hace tres años y bajó a 6,3%, porque aumentó la demanda", explicó. Estimó que el mercado de oficinas aumenta cerca de 100.000 m2 por año y precisó que la demanda o absorción neta es de 25.575 m2 y calculó que están en construcción 438.023 m2. Coincidió con Colliers, cuyos directivos dijeron que "se esperan bastantes metros a entrar por oferta fresca de terrenos para desarrollar torres de oficinas" en alusión a las subastas públicas de la Agencia de Bienes del Estado (AABE) en la zona de Catalinas, en las que compraron tierras desarrolladoras como Consultario y TGLT.

Explicó que en los casos de construcción de oficinas A+ las desarrolladoras "se quedan con el edificio para usarlo, para alquiler oficinas o vender algunos pisos como en el caso de IRSA que vendió pisos al banco Macro".

Para CBRE, los proyectos más trascendentes para 2018 y 2019 en materia de oficinas son: Olivos Office Center, que es una torre de 9 pisos Clase A+ en Panamericana y San Lorenzo; Alrío Docks, oficinas más pequeñas dentro del complejo, Clase A; Open Office Libertador 700, es una torre de oficinas Clase A+ sobre Avenida del Libertador en Vicente López, próxima a la estación ferroviaria local, y a otro proyecto desde este mismo desarrollador, Open Office Libertador 1000 que fue íntegramente tomado por WeWork.