Mirtha Legrand almorzó con Macri en Chapadmalal

Poco más después de un mes de haberlo criticado por la extensión de sus vacaciones en el sur, la diva de la TV Mirtha Legrand visitó ayer a Mauricio Macri en la residencia de Chapadmalal, donde el Presidente se encuentra descansando desde el pasado viernes. El mandatario y la conductora televisiva, que llegó con una corbata como obsequio por su reciente cumpleaños número 59, compartieron un almuerzo.

"Hablamos de todo un poco. Y con mucha simpatía de lo que lo critico yo en mis programas", le dijo Legrand al sitio Infobae, luego de su visita al chalet de veraneo oficial, al que fue invitada por la primera dama Juliana Awada El menú, del que también participó la hija presidencial Antonia, según fuentes oficiales, consistió en lenguado con zapallo.

La relación de la estrella televisiva con Macri, sobre quien se jacta en su show de haber sido una de las principales impulsoras de su victoria en 2015, se había enfriado durante el verano. "No entiendo como un gobernante se va de vacaciones. No es momento. Los funcionarios no se tienen que ir de vacaciones. Quedensé aquí. Señores, enfrenten la situación, arreglen el país", se había quejado Legrand el pasado 5 de enero.

Por esos días, el Presidente decidió extender su descanso veraniego en Villa La Angostura.

Además, en los últimos días, la conductora televisiva se había mostrado muy crítica del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ante el escándalo desatado tras el despido de una empleada doméstica de la familia, quien además fue nombrada en el sindicato SOMU.

Luego del almuerzo, Legrand también reveló que durante la comida le pidió al jefe de Estado que ayude financieramente a la Casa del Teatro, que según dijo, "está en una situación crítica".