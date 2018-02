Startups argentinas accederán a una aceleradora de Google sin necesidad de viajar a Silicon Valley

Desde hace tiempo, Google tiene puesto el foco en los nuevos emprendimiento tecnológicos que están surgiendo en América Latina. Ahora, el gigante de Internet abrirá sus propias aceleradoras para impulsar a startups en tres nuevos países de la región, incluida la Argentina. Hasta el momento, en la región sólo tenían ese formato de aceleradoras al que denominan Launchpad en Brasil, en la ciudad de San Pablo, con orientación a las empresas fintech.

Este año, el plan de la empresa es llegar con un modelo similar a México, Colombia y Argentina. La información fue difundida por el diario español El País, durante la quinta edición de Launchpad, el programa de incubación que desarrollan para empresas de países emergentes en la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos.

Empresas de varios países se instalan ahí durante dos semanas para recibir herramientas y asesoramiento de expertos de la compañía y de otras empresas.

Paco Solsona, responsable del programa, detalló que en las nuevas aceleradoras locales se van a elegir cinco o seis empresas cada seis meses, con programas a medida. "En algunos aspectos iremos de la mano con fondos, gobiernos y otras aceleradoras. No queremos que nos vean como competidor, sino como un aliado, alguien que suma. Queremos que nos vean como un buen vecino tecnológico", explicó el ejecutivo de Google.

En el programa Google Launchpad ofrecido durante el año pasado participaron más de 800 startups en 80 eventos en toda la región.

Un adelanto de este tipo de experiencia se dará en marzo de este año, con el primer Launchpad Start Fintech, organizado por Increase una empresa tecnológica argentina que ya fue acelerada por el programa de Google en San Francisco, la propia Google Developers y A3. Será un programa intensivo de aceleración de cinco días, adaptado a las necesidades de las startups, y se llevará a cabo del 12 al 16 de marzo, en la sede de A3.

El programa hará foco en la solución de desafíos específicos, incluyendo producto, diseño, marketing, negocios y crecimiento, de cada empresa. El programa contará con mentores y expertos de la red de Google e Increase de México, Colombia, Estados Unidos y Argentina.

Para esta edición fintech estarán como lead mentors Francisco Solsona, regional & accelerator lead de Google Developers; Matías Doublier, emprendedor y cofundador de Increase y Pablo Croci, CMO de Increase.

"A través de este programa, Increase contribuye al desarrollo y crecimiento del ecosistema fintech. De esta manera, también podemos compartir nuestra experiencia, errores y aprendizajes en Google Accelerator en San Francisco con otros emprendedores", destacó Doublier, COO de Increase.

En la última edición el grupo de compañías involucrada fue completamente ecléctico. Desde muy pequeñas a unicornios (empresas que superan los u$s 1.000 millones de valor). En este último grupo, está incluida la brasileña NuBank. Además, hay argentinas como Restorando o Etermax que se encuentran entre las centauros (que valen más de u$s 500 millones). Aunque están mucho más avanzadas en sus negocios, según Solsona "se les hace un programa a medida para ayudar en sus siguientes pasos. No tiene los mismos problemas que una que recién empieza".