Moyano, sobre el faltazo de los gordos al 21F: "Hay ausencias que suman"

Hugo Moyano acusó a los dirigentes sindicales que no adherirán a la marcha del 21 de febrero de "seguir instrucciones del Gobierno", al explicitar en los medios su ausencia. El mensaje estuvo dirigido principalmente a los 'Gordos' y al secretario gremial de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, que adelantó que no asistirá a la movilización pese a ser uno de los que la convocó.

"Los que dicen que no van a ir seguramente tienen instrucciones del Gobierno, porque si uno no va a algún lado no necesita que no va a ir, no va y punto. Evidentemente se nota la mano del Gobierno que se nota que les está diciendo que digan que no van a ir porque creen que con eso van a debilitar la marcha. Hay ausencias que suman", dijo en diálogo con la prensa.

Y agregó: "El problema es un reclamo de camioneros, pero en Mar del Plata en una cumbre se resolvió que todos los reclamos de cualquier organización iba a ser apoyada por el conjunto. Pasa que algunos muchachos son oficialistas, no les importa que cambien el Gobierno, son oficialistas."

Además de Barrionuevo, los triunviros de la Confederación General del Trabajo (CGT) Carlos Acuña y Héctor Daer adelantaron que no estarán en la marcha, al igual que Rodolfo Daer, hermano del segundo y secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. Además, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) tampoco se plegará a la protesta.

Por otro lado, Moyano afirmó que nunca huyó de la Justicia y señaló que está a su disposición. "Cuando la Justicia me reclame, si es que me imputan en alguna causa, voy a ir si nunca huí de la Justicia. Cuando escucho que debería presentarme ante un juez, no entiendo, si no estoy citado para nada", comentó.

No obstante, el líder sindical se mostró optimista con respecto a la movilización y espera una gran concurrencia. "Tenemos experiencia, la movilización viene muy bien organizada. Va a ser una marcha muy importante y muy correcta.