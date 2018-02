Bolsas de Europa operan en positivo, en sintonía con Asia

ACTIVOS ARGENTINOS

Analistas advierten que el verdadero sell-off todavía no llegó a los activos locales, aunque ven que el mercado está mucho más "pesado". No hay signos de estampida pero sí de menor apetito. De todos modos, creen que en muchos casos ya hay oportunidad de compra. "Son momentos en los que no hay que apurarse y evaluar bien el riesgo que se está enfrentando"