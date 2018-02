Preocupación de industriales por la decisión de dejar de entregar Repro

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, aseguró, días atrás, que el empleo industrial "dejó de caer" pero que había que esperar "para ver si puede crecer". La frase no fue casual teniendo en cuenta que entre los sectores industriales suena cada vez más fuerte la intención del Gobierno de dejar caer el plan de Recuperación Productiva (Repro). Se trata de los subsidios que las empresas en situación de crisis recibían para el pago de salarios, equivalentes a un salario mínimo, vital y móvil y que se financiaba con fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS).

El temor de los industriales no parece infundado. Fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por El Cronista indicaron que el Repro "es un programa que el Presidente Macri conoce y que hay que usar de forma puntual y específica". Pero frente a la consulta sobre la desaparición durante este año de las ayudas a las empresas, las fuentes señalaron que el rpograma "fue creado para las crisis", dando entender que el país no está atravesando una. Y por si no había quedado claro, agregaron que su uso "no es algo que se promocione desde el Ministerio", bajo el argumento de que hacerlo "significaría alentar la competencia desleal".

Los temores en sectores empresarios se iniciaron con la caída del promedio de beneficiarios que recibían los Repro. Según el Ministerio de Trabajo, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el promedio de vigencia era de 12 meses, pero en la actualidad se redujo a tres meses.

"El Gobierno no quiere mantener estos subsidios, y ya los está eliminando. Pero debería pensar en las economías regionales, que no es lo mismo una fábrica en la región centro que en el NOA. Los Repro deberían ser una política permanente para que puedan competir las industrias más alejadas de los centros de consumo o las radicadas en las provincias en donde, por ejemplo, ya eliminaron los regímenes de promoción industrial", aseguran en los círculos industriales que observan la situación. En especial, lo muy complicados del sector textil y del calzado.

Según datos oficiales, en 2015 hubo Repro para solventar los salarios de 75.529 personas.

Durante el primer año de gestión de Mauricio Macri el número se elevó un 29% y alcanzó a 97.511 trabajadores.de Mauricio Macri el número se elevó un 29% y alcanzó a 97.511 trabajadores.

Durante los segundos 12 meses de gestión de Macri, los subsidios cayeron 23% y suplieron parte del salario de 75.000 personas.

A pesar de esa caída, el presupuesto en 2016 y 2017 fue el mismo: $ 810 millones.

"Se mantuvo la misma cantidad de dinero pero abarcaba a menos gente porque aumentó la cifra de cada uno", explicaron en Trabajo.

En el mismo período, el incremento oficial del costo de vida superó el 25 %.

Pero mientras los industriales luchan por conseguir una política de Estado que los ayude a solventar los conflictos laborales y les permita incrementar las contrataciones. Los gobernadores siguen de cerca la discusión, en donde ellos también tienen su propia versión. Aseguran que se acumulan las carpetas de pedidos de subsidios de compañías locales, y esperan que Trabajo defina cuál será el futuro de la herramienta.

"No sabemos qué va a pasar. Hay mucha cautela porque todos sabemos cuál es la posición general del Gobierno respecto de los subsidios", explicó a este diario un ministro provincial.

A diferencia de lo que dicen los empresarios, en los despachos de los ministros provinciales circula otra teoría en forma de "excusa" que habría salido de los despachos de Jorge Triaca.

El ministro ya habría explicado a los funcionarios provinciales que, con la caída de la Ley de Emergencia Económica, los Repro ya no tienen el sustento legal necesario y que, a partir de esto, desde Legal y Técnica están estudiando si se prorrogan o no.

Hasta ahora, la última prórroga del plan que pagan las empresas en crisis fue hace un año.