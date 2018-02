Janyck Daudet nació en Francia pero se enamoró de Brasil. Se casó con Simone, una brasileña de Río de Janeiro y tiene dos hijos nacidos en la ciudad carioca, donde además reside y desde donde comanda la región sur del Club Med, el resort cuatro y cinco estrellas de origen galo cuya mayoría accionaria hoy pertenece al conglomerado chino Fosun, también dueño del Cirque du Soleil.

Se lo ve contento a Daudet con su trabajo, optimista. "Yo vendo alegría", dice al mismo tiempo que elogia a Mauricio Macri. "Con este Gobierno se puede hablar", dispara, siempre con una sonrisa.

El Club Med llegó a tener 120 resorts, ahora tiene 78 aunque proyecta abrir nuevos hoteles. La reducción no estuvo vinculada a una crisis. La llegada a la compañía de Henri Giscard dEstaing (hijo del ex presidente de Francia, Valéry Giscard dEstaing) fue clave para el nuevo rumbo. De hecho, cambió el modelo de negocios que pasó a ser menos masivo y más de alta gama.

El Club Med coquetea desde hace tiempo con instalar un resort en la Argentina ¿sigue viva la posibilidad?

Bueno, yo no digo que coqueteamos, digo que tenemos interés y deseo.

¿Está de acuerdo con el presidente Mauricio Macri que asegura que la Argentina tiene todas las condiciones para que lleguen las inversiones?

El Gobierno actual de la Argentina es un Gobierno que escucha. Escucha y no complica. Hay hoy un marco legal más estable y adecuado para pensar en el largo plazo. Por eso confiamos que en algún momento tendremos un Club Med en el país. Pero para instalar un resort se necesitan otras ondiciones que son específicas del negocio.

¿Y cuáles son las condiciones que necesita el Club Med?

Que el lugar elegido cuente con un aeropuerto internacional que funcione durante todo el año. Tiene que tener multiclientela, es decir, que lleguen turistas desde distintos sitios. El lugar además tiene que tener su particularidad, un atractivo que lo haga exclusivo. En la Argentina hay varios lugares como Bariloche, la provincia de Misiones o Mendoza que tienen un buen potencial. Además el país cuenta con excelente gastronomía. La Argentina es un país sofisticado de América latina y Buenos Aires es una pequeña París. De todas formas no tenemos definido durante este año instalarnos en el país.

¿Por qué?

Porque en 2018 definimos siete nuevos resort, tres de los cuales estarán en China, pero ninguno en la región.

¿Es cara la Argentina?

La Argentina hoy genera confianza, hace cinco años no. En cuando a los números es relativo. En realidad no puedo hacer una proyección porque no soy economista.

¿Cuánto representa la Argentina para el Club Med?

El 20% del Club Med en Sudamérica. En total unos 25.000 argentinos fueron a un Club Med el año pasado.

¿Qué cambió en el Club Med desde la llegada de los capitales chinos?

Aceleró la posibilidad de abrir nuevos resorts en el mundo. Después de eso no cambió nada porque el Club Med es una marca registrada donde el cliente sabe de antemano que la va a pasar bien. Yo vendo alegría.

El Club Med supo tener más de 100 resorts y ahora tiene un poco más de 70 ¿El ingreso del socio asiático ayuda nuevamente a la expansión o frena la caída?

Está claro que la llegada del fondo Fosun ayuda a desarrollar nuestros negocios. Acá no hay un cambio en el Club Med. Simplemente en este negocio hay que adaptarse a lo que el público requiere. Hay resorts que nos quedaron viejos y decidimos cerrarlos. Por ese motivo, desde la puesta en marcha de la nueva modalidad de Club Med, se cerraron cerca de 30 resorts que no justificaban una inversión grande o que, por algún motivo, no podían alinearse con la estrategia de la empresa. La mayoría eran de nuestra menor categoría (dos tridentes). Pero fue por una cuestión netamente estratégica, no por una crisis. Tiene que ver con cómo funciona el negocio. Por ejemplo en nuestro plan hasta 2021 también figura el cierre de algunos villages, aunque vamos a abrir más de los que vamos a cerrar.