Daer se despegó de la denuncia de Moyano contra el Gobierno en el OIT

Uno de los titulares de la CGT, Héctor Daer, se despegó hoy de la denuncia contra el gobierno que Hugo Moyano presentará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por "persecución", contra el gremio de camioneros y afirmó que "no es cierto que no haya libertad sindical en el país".

"La denuncia es por parte de una organización sindical, no la conozco pero no es la posición de la CGT", dijo Daer en declaraciones a radio Mitre, en las que aseveró que "no es cierto que no haya libertad sindical" en el país. De esta manera, uno de los conductores de la CGT buscó tomar distancia de la denuncia que Moyano presentará el próximo 22 -un día después de la movilización convocada por Camioneros a Plaza de Mayo- ante la oficina local de la OIT, en la que acusará al gobierno de Mauricio Macri de "violar derechos y garantías constitucionales" y pedirá que "cese la conducta persecutoria" contra el gremio.

Para Daer, esa situación "no es lo fundamental en estos momentos" ya que "la salida tiene que ver con encontrarle rumbo a los problemas que estamos teniendo, que no son los problemas de los dirigentes sino de los trabajadores". En ese marco, planteó que "no nos tenemos que ir al otro extremo de plantear que no hay libertad sindical porque los sindicatos funcionan", aunque admitió que "hay permanentes apariciones de cuestiones, datos y rumores como que se van a hacer auditorias" sobre el funcionamiento de los sindicatos.

Para Daer, "el Estado debe cumplir con el rol de contralor que le corresponde como autoridad administrativa y tiene las facultades para hacerlo" y planteó que si algún gremio -como en este caso Camioneros- "cree que se desvirtúa puede hacer las denuncias que quiera".

Según se anunció ayer, Moyano realizará la denuncia el próximo 22 "ante los ataques y persecuciones sufridos por parte de diferentes organismos del Estado Nacional de manera arbitraria e ilegal, violatorios de derechos y garantías constitucionales, y de los convenios 87 y 98 de la OIT" contra el gremio de Camioneros.

El convenio 87 de la OIT, que entró en vigencia en julio de 1950, se refiere tácitamente a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización, en tanto el convenio 98 -que tuvo vigencia a partir julio de 1951- se refiere a los derechos de sindicación y de negociación colectiva.

Por otra parte, sobre la movilización convocada para el 21 por Camioneros, Daer dijo que se debe a un "posicionamiento político de enfrentamiento, hasta personal" entre Moyano y el presidente Macri, que "nunca se pudo debatir porque nunca se llevó al seno de la CGT" esa discusión. "Nadie sabe por qué se rompió la relación entre Moyano y el gobierno. Hubo una ruptura después del romance", concluyó.