Transener se hundió 6,67% y el Merval sumó su tercera caída consecutiva

Los papeles de Transener se hundieron 6,67%, a 51,75 pesos cada uno, y lideraron las bajas dentro del Merval, que sumó su tercera caída consecutiva al finalizar la semana bursátil con un ajuste de 2,72%, hasta situarse en las 30.177,14 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Buenos Aires los otros ajustes más importantes los registraron Holcim (6,39%), Gas Cuyana (5,99%), Hipotecario (5,57%), y Andes Energía (5,53%).

El total negociado en acciones ascendió a 1.184.378.919 pesos, con un balance de 70 papeles en baja, 16 en alza, y 2 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 ganó 0,47%, el AY24 sumó 0,09%, el Descuento en dólares retrocedió 0,96%, el Descuento en pesos cedió 0,18%, el Par en dólares restó 1,82%, el Par en pesos avanzó 0,51%, y el PR13 mejoró 0,41%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) perdió 2,81% ($ 173), el TVPE (en euros) se hundió 4,35% ($ 220), y el TVPP (en pesos) creció 0,58% ($ 8,65).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyeron la semana en terreno negativo.

En ese contexto, los papeles de Pampa Energía cayeron 4,33%, a 58,49 dólares cada uno, y lideraron las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registraron los ADRs de TGS (3,63%, u$s 20,16), Galicia (3,48%, u$s 58,19), y Edenor (2,75%, u$s 53,40).