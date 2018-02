Los fondos de acciones estadounidenses sufren salidas récord de u$s 23.900 millones

Los inversores retiraron en la última semana de los fondos de acciones de EE.UU un récord de 23.900 millones de dólares, según los datos de Thomson Reuters.

El mayor nivel de volatilidad en el mercado financiero a nivel global coloca en una posición más cautelosa a los inversores y estos aplican estrategias para reducir el grado de exposición a activos de riesgo, como las acciones, y buscan refugio en activos de cobertura, como el dólar y los bonos del Tesoro.

Este ajuste del mercado se da después de los buenos datos del mercado de trabajo que mostraron una suba en los salarios e iniciaron un proceso especulativo en Wall Street, donde ahora creen que la suba de tasas de la Fed podría ser más agresiva que lo que se pensaba en un principio.

Las salidas de fondos negociados en bolsa (ETF) por sí solas constituyeron la mayor parte de los retiros, en u$s 21.000 millones, mientras que las salidas de fondos mutuos representaron u$s 3000 millones, según datos de la unidad Lipper de Thomson Reuters. También mostró que los fondos de acciones tecnológicas sufrieron salidas por u$s 1100 millones semanales, lo que implica el mayor flujo de capitales desde 2016.

Si bien el ajuste actual del mercado es importante, son pérdidas que la mayoría de los expertos financieros ya veían inevitables dadas las valuaciones históricamente altas del mercado hasta 2017 y principios de 2018. Todos Los índices estadounidenses registraron máximos históricos, pero muchos inversores advirtieron durante mucho tiempo que los mercados estaban sobrecomprados y que se debía una corrección de al menos 10 por ciento.

Este escenario de mayor riesgo global también ha tomado por victima a los mercados emergentes. En la última semana, el fondos de deuda en dólares de los mercados emergentes (EMB) experimentó salidas de capitales mayores a los u$s 440.000 millones, lo que representa la mayor salida en la historia.