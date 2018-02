La Argentina, el país de los think tanks

La presidencia argentina del G20 revoluciona por estos días el ambiente de los 'think tanks' locales; en particular, por el lanzamiento la semana pasada del llamado Think 20 -o simplemente T20-, que agrupa a una decena de 'usinas de pensamiento' de los países integrantes del grupo de naciones más poderosas del mundo. Argentina está representado por CIPPEC aunque durante el seminario de lanzamiento, realizado el 1 y 2 de febrero, participaron decenas de otros referentes locales, entre ellos el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI).

El denominado Inception Workshop "Visión y estrategias para 2018" contó con la presencia de expertos internacionales, funcionarios, organismos internacionales y miembros de la comunidad de negocios. En las sesiones se definieron prioridades y agendas y se coordinó el avance de las investigaciones. Tras el seminario, cada grupo de trabajo se centrará en delinear recomendaciones de políticas públicas sobre su sector y las propuestas se entregarán a la presidencia del G20 durante la cumbre del T20, el 16 al 18 de septiembre próximo, en Buenos Aires.

En simultáneo, la Universidad de Pensilvania publicó su más reciente índice de think tanks, donde por primera vez la Argentina se ubica como el cuarto país con más think tanks en el mundo y primero en la región, con un total de 225 "usinas de pensamiento". Según el estudio difundido aquí por CIPPEC, el estudio del Instituto Lauder mostró que nuestro país se posicionó detrás de los Estados Unidos, China y el Reino Unido, y que se mantuvo como el único país de Latinoamérica en ingresar al top 10. Los mencionados CARI y CIPPEC fueron destacados como los mejores 'think tank' de Argentina, con menciones en casi todas las categorías relevadas.