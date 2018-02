Ocaña: "Igual que Cristina, Moyano pelea para defender su libertad y patrimonio"

La diputada de Cambiemos Graciela Ocaña fue la primera en denunciar a Hugo Moyano, allá por 2009, cuando ocupaba el cargo de ministra de Salud del kirchnerismo. Pese a las presiones de entonces en la causa que se conoció como la mafia de los medicamentos, la "hormiguita" siguió adelante con sus denuncias hasta que la falta de apoyo del gobierno de Cristina Kirchner la obligó a dar un paso al costado.

Hoy, la actual legisladora oficialista vuelve a encabezar la ofensiva contra el líder camionero, aunque no está sola en esta pelea. Ocaña dialogó con 3Días antes de presentarse ante el juez Claudio Bonadío para ampliar la denuncia por el vaciamiento de la obra social de Camioneros a favor de las empresas del sindicalista y por presunto lavado de dinero. En paralelo con los problemas en tribunales que aquejan al sindicalista, el gobierno de Mauricio Macri libra una batalla política contra su otrora aliado -lo fueron hasta el año pasado- que va adquiriendo voltaje al compás de la investigación judicial.

- ¿Qué es lo que está en juego en la pulseada del gobierno con Moyano?

- Una idea de país que se rija por la ley, donde todos sean iguales ante ley, donde se terminen los privilegios, esas ‘quintitas’ que durante muchos años armaron algunos en su favor y que viven de eso: viven de los trabajadores y de quitarles servicios apropiándose de parte de sus recursos. Lo que está en juego es seguir con esa Argentina o avanzar en una Argentina donde la ley sea igual para todos, se terminen las avivadas, las ‘quintitas’ que les han servido a algunos sindicalistas para enriquecerse ilícitamente.

- ¿Cómo leíste las declaraciones en las que lanzó que al Gobierno "le queda poco tiempo"? ¿Es un hombre acorralado hoy Moyano?

- Creo que son un signo de debilidad. Si no, se presenta a la Justicia y dice, "mire, esto es mentira: yo no contrato a las empresas de mi mujer, no tengo un patrimonio de varios millones de dólares que he encubierto en esas empresas". Eso haría si estuviera tranquilo. Pero Moyano sabe que es responsable de eso y de muchos de los hechos que se investigan en Independiente, el arreglo con barrabravas, el lavado de dinero, sobrefacturación, tal como hace con la obra social. Creo que debe estar preocupado porque la Justicia avance sobre él y algunos de sus familiares. Porque aquí también están involucrados su hijo Pablo, que administra la obra social, su esposa y su hijastro.

- Varios gremios importantes le dieron la espalda en la marcha contra el Gobierno que convoca para el 21. Parece anticipar una fractura de la CGT. ¿Le conviene al Gobierno una central obrera dividida?

- No lo sé la verdad, pero más allá de eso, creo que las denuncias judiciales de hechos ilícitos no tienen que ver con lo que le conviene o no al Gobierno, tiene que ver con el uso de los recursos que los trabajadores aportan para su salud, en beneficio de la familia Moyano. Y él lo que hace es siempre decir o poner a los trabajadores por delante argumentando que lo atacan porque él defiende a los trabajadores, cuando esto no es así. Siempre ha hecho lo mismo: lo hizo cuando yo denuncié la mafia de los medicamentos, en la que estaba involucrado.

- En ese momento no tuviste el apoyo del gobierno de entonces...

- Por supuesto, porque él era aliado del gobierno. Pero yo no iba a permitir, por muy aliado que fuera, que ni él ni (el bancario Juan José) Zanola, ni otros gremialistas que le entregaban medicamentos adulterados a personas con enfermedades graves, como cáncer, hemofilia, matándolos o impidiendo su esperanza de poder curarse como han hecho, siguieran haciéndolo. Estamos muy acostumbrados a que cuando la Justicia actúa, él utiliza siempre los mecanismos del apriete con movilizaciones para pararla. Pero esa Argentina no existe más.

- ¿Cuál creés que será el resultado de esa convocatoria? Conserva poder de fuego...

- Probablemente sí, porque es un gremio que creció mucho a partir de los subsidios que pagamos todos los argentinos con el gobierno de Cristina, que también pelea ahora por las mismas razones, para defender su libertad y su patrimonio. Es probable que sea una marcha importante. Pero la Argentina no se cambia con marchas, ni con aprietes, se cambia trabajando decentemente todos los días, se cambia rindiendo cuentas ante la Justicia. Me parece que Moyano no entiende que la Argentina donde él pretende vivir es una Argentina a la que la sociedad le ha dicho que no en 2015.

- Moyano dice ahora estar dispuesto a reunirse con Cristina. ¿Creés que pueden aliarse para intentar revivir al peronismo después de haber estado enfrentados por años?

- Es muy probable, ya fueron aliados, y a Moyano le permitió crecer en su gremio a partir de esos aprietes y de esa alianza, apropiándose de trabajadores de otros gremios, con un subsidio que pagábamos todos los argentinos, porque los trabajadores que él captaba con ese cambio que justamente deberían ingresar por vía laboral de la empresa que después compro OCA, tenían un descuento del 50 por ciento de las cargas sociales, con los cual todos los argentinos le pagábamos para que camioneros acrecentara su poder, que es dinero, porque la cantidad de trabajadores implica más dinero para su sindicato, más dinero para su obra social, más dinero para su mutual.

- ¿Se sumó al ‘Club del helicóptero’ Moyano para que Macri se vaya lo antes posible del poder?

- Hay gente que quiere que la Argentina donde el Poder Ejecutivo no tiene influencia sobre el Poder Judicial, donde la Justicia actúa libremente, donde se aporta información y se persigue esos delitos, y se pretende terminar con esas ‘quintitas’ porque afectan el desarrollo económico de los argentinos no avance. Todos esos ‘beneficios’ los pagamos todos en las expensas, en los costos de logística... quieren que no avance este país que la gente votó en 2015, que votó por el cambio, y reafirmó en 2017. Moyano se ha sumado y se suman los que temen perder la libertad y su patrimonio. Moyano teme ambas cosas.

- Lo hiciste responsable por si algo te pasa. ¿Tenés miedo por tu seguridad personal?

- Bueno, Moyano es un hombre importante y ya ha tenido problemas. Aparte de las empresas conocidas, también tiene empresas de seguridad, no sé porque un sindicalista puede tener empresas de seguridad pero las tiene. Yo soy una ciudadana común, que ando por la calle, que uso el transporte público, que no tengo custodia, como él y su familia, así que...

- ¿Te ofreció custodia el Gobierno o pensaste en pedirla?

- No, no. Yo soy una simple ciudadana y quiero tener la misma seguridad que cualquier otro. Por eso lo hice responsable y él sabe muy bien por qué.

- Moyano dice que no tiene miedo de ir preso. ¿Crés que termina tras las rejas si avanza esta investigación?

- Eso lo va a determinar la Justicia, así que no puedo hacer esa evaluación. Si la Justicia avanza, debería. Pero vos viste que en la Argentina también la Justicia tarda muchos años en avanzar y en encontrar las pruebas, pero bueno, ahora estamos viendo que lo está haciendo y creo que es un hecho importante.