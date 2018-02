El Merval cayó 2,08% y sumó su segundo ajuste consecutivo

Los papeles de Banco Hipotecario se hundieron 5 por ciento, a 16,15 pesos cada uno, y lideraron las bajas dentro del Merval, que sumó su segunda caída consecutiva al perder 2,08%, hasta situarse en las 30.982,88 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras bajas más importantes las registraron Mirgor (4,68%), TGN (4,51%), y Concesionario del Oeste (4,19%).

El total negociado en acciones ascendió a 961.266.852 pesos, con un balance de 75 papeles en baja, y 17 en alza.

“El Merval cerró en baja, en sintonía con Wall Street y en un escenario donde la volatilidad nuevamente fue el protagonista”, explicó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con El Cronista.

“Creemos que la volatilidad continuaría siendo el factor predominante en el mercado local accionario. Los inversores además sigue de cerca el indicador VIX (muestra la volatilidad implícita de las opciones sobre el índice para un periodo de 30 días del S&P 500) que en la jornada de hoy volvió a subir tras las bajas registradas ayer”, agregó.

Según Trella, “la tasa de 10 años del tesoro es otro factor que se sigue de cerca, ya que ha venido subiendo desde el año pasado para ayer cerrar en 2,848%”.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 subió 1,19%, el AY24 mejoró 1,33%, el Descuento en dólares ganó 0,75%, el Descuento en pesos perdió 0,36%, el Par en pesos restó 0,75%, el PR13 descendió 0,24%, y el PR15 se contrajo 0,15%.

“Los bonos en dólares finalizaron en su mayoría con alzas impulsadas por la suba del tipo de cambio”, precisó Trella.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares) avanzó 0,56% ($ 178), el TVPE (en euros) se hundió 7,63% ($ 230), el TVPP (en pesos) restó 3,04% ($ 8,60), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) progresó 2,78% ($ 185).

“Los bonos con CER finalizaron en su mayoría con bajas, donde el Cuasipar (CUAP) registró la mayor caída -1,27%. Los cupones del PBI finalizaron mixtos”, añadió.

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó en terreno negativo.

En ese contexto, los papeles de TGS se hundieron 7,96%, a 20,71 dólares cada uno, y lideraron los ajustes.

Los otros retrocesos más importantes los registraron los ADRs de Irsa Inversiones y Representaciones (4,57%, u$s 25,03), Pampa Energía (4,40%, u$s 60,99), y Francés (3,97%, u$s 21,79).