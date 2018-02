Finanzas renovó Letes en dólares

En la colocación de ayer del bono con "cláusula gatillo", el Ministerio de Finanzas refinanció los vencimientos de las Letes en dólares.

Se adjudicaron por licitación u$s 500 millones de las Letras a 196 días (con vencimiento el 24 de agosto de 2018) y u$s 500 millones de las a 364 días (con vencimiento el 8 de febrero de 2019), de acuerdo al comunicado difundido ayer.

El monto total de las órdenes recibidas para la licitación de Letras del Tesoro alcanzó un valor nominal de u$s 1304 millones, distribuido en U$s 778 millones para la Letra a 196 días y u$s 526 millones para la a 364 días. Se recibieron 5634 órdenes de compra.

De acuerdo con el procedimiento, se adjudicó el total de las órdenes recibidas en el tramo minorista por hasta u$s 50.000, inclusive. A las ofertas del tramo general de la Letra a 196 días se les aplicó un factor de prorrateo de 61,10% y a la a 364 días se les aplicó un factor de prorrateo de 94,88%.

La fecha de emisión de las letras será el 9 de febrero de 2018, a un interés de cupón cero (a descuento) y amortización íntegra al vencimiento.

La colocación se llevó a cabo bajo ley argentina, y este título será negociable por lo que se solicitará su cotización en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.

A su vez, según informó el Ministerio a cargo de Luis Caputo, para los bonos en pesos (que vencen en febrero de 2019), se recibieron órdenes por $ 74.189 millones de los cuales fueron adjudicados

$ 70.481 millones.