Lipovetzky: "No tengo claro si Chocobar actuó bien, lo tendrá que analizar el juez"

El diputado nacional por el PRO Daniel Lipovetzky es una de las voces clave del oficialismo en el Congreso. Desde ese lugar, analizó en diálogo con El Cronista los cambios que propuso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras el procesamiento del policía Luis Chocobar. Y admitió que, para casos extremos, cree que habría que analizar la pena de muerte.

Bullrich habló de quitar la figura de la legítima defensa en el caso de las fuerzas de seguridad, ¿está de acuerdo?

Nosotros prevemos una reforma más integral y no algo tan específico. La comisión (para la Reforma del Código Penal, creada hace un año y que preside el juez Mariano Borinsky) termina su trabajo en marzo y elevará su propuesta al Congreso. Prevemos una reforma integral que, si mal no recuerdo, no se le hizo al código desde que se creó y que de alguna manera cambie algunos paradigmas. Habrá que ver si incluimos esto, puntualmente. Y si es así, lo discutirá el Congreso.

¿Y su opinión cuál es?

Yo creo que no está mal que empoderemos a las fuerzas de seguridad. Les tenemos que dar fortaleza. Tienen el uso legítimo de las armas de fuego para combatir la inseguridad y en ese contexto creo que hay que ubicar las declaraciones de Patricia. Después, siempre cumpliendo con los reglamentos para que no haya excesos. Pero sí creo que hay que darles un empoderamiento fuerte. Con lo que tienen hoy, más allá de otros factores, la política de seguridad ha fracasado. Así que hay que ir por ese camino.

Bullrich también reveló de cambios en la doctrina que se les enseña a los policías.

No conozco ningún cambio de doctrina. Desde el punto de vista conceptual, creemos que hay que poner el eje en proteger a las víctimas y no tanto a los victimarios.

¿Que el Presidente reciba al policía Luis Chocobar en la Casa Rosada no es una presión sobre el juez de la causa? La oposición dice que hizo apología del delito.

De ninguna manera creo que sea apología del delito. Más allá del caso puntual, que después deberá decir el juez porque en la causa todavía falta un montón, desde el punto de vista del símbolo, en una situación como la que hubo, la primera reacción del policía debe ser atrapar al delincuente que casi mata a un ciudadano. Habrá que evaluar si lo que hizo estuvo bien. No me queda tan claro. Eso lo tendrá que analizar el juez. No estoy diciendo que haya que darle impunidad a Chocobar, pero desde lo simbólico hay que darle la derecha a la policía. Con los recursos que tenga, en este caso las armas. En definitiva, en la Argentina, más allá de eso, tenemos una Justicia que interviene. No vamos a avalar que un policía asesine a sangre fría.

¿Y Macri recibiéndolo no presiona al juez Enrique Velázquez, que además fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura?

No conozco los antecedentes del juez para juzgarlo sobre el fallo. No creo que este gobierno vaya a denunciarlo sobre este fallo. (N. de la R.: la denuncia la presentó un abogado particular.) Si es por el fallo solo, como este, que es opinable, te diría que no. Es un fallo opinable. El Presidente lo hizo como símbolo del empoderamiento. Por supuesto que a veces puede alguien interpretarlo de otra manera. Si me dijeras que es un presidente que permanentemente opina y ataca sobre la Justicia, entonces te diría que sí, que esa fue la intención. Pero en este caso no lo veo así.

En noviembre, tras el asesinato de Abril Bogado, usted dijo que habría que debatir la pena de muerte. ¿Mantiene esa opinión?

Lo planteé poniéndome en el lugar de esos papás. Tengo conocidos en común con los familiares de Abril. Sé lo que sufrieron. Si me pasara una cosa similar, Dios quiera que no, de un hijo de puta que mira a los ojos a tu hija y la asesina... Para que la pena de muerte sea viable en la Argentina debe haber una reforma constitucional. Y si la hacemos, los constituyentes decidirán. Hoy por hoy no se puede hacer. Pero la reforma de la Constitución en algún momento se hará y seguramente los constituyentes decidirán.

Jaime Durán Barba también lo planteó públicamente. ¿Puede la pena de muerte convertirse en el punto para intentar una reformar constitucional?

No lo creo. No veo que sea la preocupación de este Gobierno. La mayoría de la gente siente esto, lo que yo sentí con el caso de Abril. En situaciones muy particulares, con muertes de menores, con delincuentes sabiendo que están matando menores, qué sé yo... te soy sincero, en ese momento no sé si no hay que analizarlo. Tienen que ser situaciones muy específicas y muy bien regladas.