Disney ya prepara ESPN Plus que costará u$s 4.99

The Walt Disney Company dio a conocer sus resultados para el trimestre pasado. Entre octubre y diciembre obtuvo ingresos por más de u$s 15.000 millones, un incremento del 4% con respecto al año previo.

En lo que se refiere a segmentos, Media Networks y Studio Entertainment se mantuvieron iguales, pero Parques y Resorts creció 13% hasta los u$s 5154 millones. Los resultados no fueron espectaculares pero superaron las expectativas de los analistas.

Además, sus acciones subieron casi el 3% en el mercado after hours gracias a que señaló que el servicio de streaming ESPN Plus estará disponible en pocos meses y tendrá un costo mensual de u$s 4.99. La cadena ha sido un problema para la empresa por la caída en el número de suscriptores debido a que un número importante de personas abandonan el cable para quedarse solo con internet.

Convertirse en el "Netflix" de los deportes en vivo podría ser la solución que Disney tiene para ESPN. El CEO de Disney, Bob Iger, señaló que cuando se consume la compra de la división de entretenimiento de Fox se incrementará la entrega de contenido.