El Gobierno colocó $ 70.481 millones en nuevo bono con 'cláusula gatillo'

El ministerio de Finanzas licitó bonos en pesos por $ 70.000 millones y Letes por u$s 1000 millones. En el primer caso fue un bono en pesos que incluye ‘cláusula gatillo’ y vence en 2019. Por su parte, las letras tienen plazos de 196 días y 364 días con tasas en torno al 3%.

“Para los Bonos De La Nación Argentina en pesos vencimiento 2019, se recibieron órdenes por $ 74.189 millones de los cuales fueron adjudicados $ 70.481 millones a un precio de corte de $ 1.000 por cada $ 1.000”, indicaron desde el ministerio.

Los bonos cuentan con una ‘cláusula gatillo’ con lo que el tenedor de los bonos cobrará la tasa que sea más alta al momento del vencimiento. El ministerio aclaró que el título en monda local devengará intereses a la tasa nominal mensual de 1,7056%, los que se capitalizarán mensualmente a partir de la Fecha de Emisión y hasta la fecha de vencimiento, inclusive.

“En la fecha de vencimiento se abonará el máximo entre la Amortización más los Intereses capitalizados, y el monto del capital original ajustado conforme al CER, correspondiente al período transcurrido entre el 26 de enero de 2018 (8,5343) y el décimo día hábil anterior a la fecha de vencimiento, más la tasa del 3,75%”, destacó Finanzas.

Por otra parte el monto total de las órdenes recibidas para la licitación de Letras del Tesoro alcanzó un valor nominal de u$s 1.304 millones, distribuido en u$s 778 millones para la Letra a 196 días y u$s 526 millones para la Letra a 364 días. Se recibieron 5.634 órdenes de compra.

Para las Letras a 196 días el precio de suscripción fue de u$s 985,19 por cada u$s 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,80%.

Para las Letras a 364 días el precio de suscripción fue de u$s 970,01 por cada u$s 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,10%.