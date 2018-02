Disconforme con la explicación oficial, la familia de Débora Pérez Volpin iría a la Justicia

Los familiares de la periodista Débora Pérez Volpin, fallecida ayer cuando se realizaba una endoscopía en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, irán a la Justicia, disconformes con las explicaciones que recibieron desde la institución.

Así lo confirmó su colega y amigo Luis Otero, quien relató que los hijos y la pareja de la también legisladora porteña se reunieron anoche con representantes de la clínica y "no se fueron conformes" con los argumentos que les dieron.

"Es muy probable que esto no termine en una partida de defunción y nada más; ellos tienen la decisión de hacer todas las averiguaciones y nosotros los vamos a acompañar", sostuvo en diálogo con radio La Red.

Según Otero, las explicaciones replicaron el parte oficial difundido cerca de la medianoche, que informaba que Pérez Volpin sufrió un "paro cardiorrespiratorio" y "no respondió a las maniobras habituales de reanimación".

"La última información que me llevé de la clínica es que su familia va a averiguar qué pasó. Esto significa iniciar trámites que van más allá de la simple espera de un certificado de defunción. Ese trámite incluye a la Justicia. El tema está en manos de la Justicia", informó el periodista.

Y concluyó: "El problema es que no hay un dato concreto. Nos dicen que murió a causa de un paro cardiorrespiratorio, pero no nos explican qué lo ocasionó. No saben qué sucedió".