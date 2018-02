Suba de tasa apura emisiones provinciales: Buenos Aires evalúa salir antes de abril

Más allá de las turbulencias en los mercados de estos días, la perspectiva al alza de la tasa de interés en los Estados Unidos empieza a apurar los planes de conseguir deuda en el exterior. Tras la emisión orquestada por el ministro de Finanzas Luis Caputo en los primeros días del año, las provincias esperan cuándo será el momento indicado para conseguir financiamiento en los mercados internacionales. En ese sentido, la de Buenos Aires sería la primera de los 24 estados subnacionales.

Según confiaron fuentes relacionadas con la colocación, la provincia gobernada por María Eugenia Vidal evalúa hacer la primera emisión del año en el exterior entre fines de febrero y principios de marzo. Aún no está establecido el monto ni la moneda en la que se concretará esta operación, pero de acuerdo con el presupuesto aprobado por la legislatura bonaerense a fines del año pasado Buenos Aires cuenta con la posibilidad de endeudarse por $ 58.890 millones durante todo 2018 (en 2017 la autorización otorgada fue por $ 52.000 millones).

"Aún no empezó a ejecutarse el programa financiero de la provincia más importante de la Argentina", sostuvieron fuentes del mercado. En ese sentido, explicaron que esperan que se abra una ventana de oportunidad entre las últimas semanas de febrero y las primera de marzo, dependiendo de cómo se den las condiciones del mercado.

En concreto, será clave el dato que el 14 de febrero den a conocer los Estados Unidos: ese día se difunde el dato de inflación nacional, que marcará qué podrá hacer la Reserva Federal con respecto a la tasa de interés. De ser un dato peor a lo esperado, podría incrementarse aún más el costo del dinero en el corto plazo, lo que indicaría que no sería un buen momento. De todos modos, la política económica llevada a cabo por Trump marca de por sí que en el mediano-largo plazo la tasa irá teniendo movimientos al alza. Por esta razón, antes sería mejor, evalúan los interesados en emitir en el exterior. "Hay que ir colocando parcialmente y diversificar la moneda", aseguraron las fuentes.

Además de la provincia de Buenos Aires, otras que planean emitir deuda este año en los mercados internacionales son, según trascendió, Chaco y Santa Cruz. "Lo que ocurre es que todas tienen intenciones de hacerlo, la cuestión es que de ahí a poder concretarlo es otro tema", sostuvo una fuente del gobierno nacional. Detalló que las dificultades son por la falta de preparación de equipos técnicos o, simplemente, a veces "no les da la tasa".

En Allaria Ledesma elaboran un ranking de solvencia fiscal en el que, en base a datos reales de resultado primario, nivel de endeudamiento y vencimientos de deuda asignan una calificación para cada provincia. En base a este ranking, encontramos que, con información al 30 de septiembre de 2017, la provincia de Mendoza tiene superávit fiscal, y ofrece un premio de 160 puntos básicos sobre el soberano, y con información fiscal al 30 de junio La Rioja presenta un déficit fiscal mínimo y un rendimiento de 300 puntos básicos sobre el Gobierno Nacional, explicó Soledad Tortarolo, responsable de Research de Allaria Ledesma. De hecho, de acuerdo con este relevamiento, Buenos Aires paga casi 100 puntos básicos por arriba del Gobierno Nacional.

En el entorno de Luis Caputo confirmaron que, más allá del contexto internacional, el plan financiero sigue como pensado pero atento a la evolución de ambos mercados, exterior e interior. Además descartaron que se esté por hacer otra emisión de deuda afuera antes de que termine marzo.

El Gobierno Nacional se anticipó a la suba de tasas de Estados Unidos a 10 años que repercutió en un aumento en el costo de financiamiento local de más 70 puntos básicos a 6,2%, sostuvo Tortarolo. Creemos que estamos en el principio de un viraje de la política económica de EE.UU. En los años de Obama, se redujo el déficit fiscal 141% mientras la Fed mantuvo las tasas en cero. En cambio, Trump, en su primer año aumentó el déficit fiscal 14% y la Fed subió la tasa 150 puntos básicos, lo que implica una política monetaria contractiva, agregó. En este contexto, cada emisor buscará los momentos de menor volatilidad para colocar deuda, y los inversores empezarán a analizar con mayor precisión a quién financia, detalló.

En la primera salida a los mercados internacionales del 2018 el Gobierno captó u$s 9000 millones. Con estas colocaciones cubrió el 75% del total que planea conseguir en el exterior a lo largo de este año. Además estos u$s 9000 millones implican casi el 30% de las necesidades de financiamiento del año, que alcanzan los u$s 30.100 millones.