Piden enviar a juicio a Cristina por AMIA

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió enviar a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman y al ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, entre otros, por la causa que investiga el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.

La solicitud la hizo ante el juez federal Claudio Bonadio, a cargo de la causa impulsada por el ex fiscal Alberto Nisman antes de morir y por la cual pesa un pedido de desafuero de la actual senadora nacional y, además, permanecen detenidos muchos de los acusados.

La solicitud también alcanza al dirigente Luis DElía, al ex líder de Quebracho Fernando Esteche y al representante de la comunidad islámica en el país Jorge Khalil, quienes están con prisión preventiva; y al ex titular de la AFI Oscar Parrilli, al diputado Andrés Larroque, al ex vicecanciller Héctor Zuain; a la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona y al supuesto espía Allan Bogado.

En total son 11 los implicados en la causa que se inició por la denuncia de Nisman el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de su aparición sin vida en el departamento de Puerto Madero.