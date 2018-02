Para evitar una derrota, Cambiemos cambiará el mega DNU por tres leyes

El oficialismo confirmó ayer de manera oficial que buscará traducir el contenido del mega DNU que firmó Mauricio Macri en diciembre en tres leyes, con el objetivo político de desarticular el armado opositor en contra de ese texto que derogó 19 leyes y modificó otras 140. Fue en la comisión bicameral que analiza la constitucionalidad de los DNU, adonde Cambiemos hizo uso del voto de desempate para llevarse un dictamen a favor del mega decreto que lo sostenga durante febrero y lo que dure el debate legislativo a partir de marzo de los tres proyectos de ley anunciados.

Según anticipó el presidente de la bicameral, Luis Naidenoff, las iniciativas ingresarán por la Cámara de Diputados, no serán presentadas por el Ejecutivo sino por los legisladores oficialistas, y abarcarán entre las tres los temas que integran el mega DNU. "Vamos a presentar tres proyectos de ley que involucran cada uno de los capítulos que son materia de discusión de este DNU", señaló.

La jugada había sido propuesta por los bloques peronistas que en el Senado y en Diputados se referencian en los gobernadores y encontró buena recepción en Cambiemos ante la certeza de que si bien el oficialismo tenía los votos para un dictamen de comisión favorable (como demostró ayer) no podría sostener el DNU en los recintos de ambas Cámaras.

Por ello, Pablo Kosiner, presidente del interbloque de diputados de Argentina Federal, fue uno de los primeros en saludar la decisión. "Nos vamos a comprometer a debatirlas. Ese es el camino correcto. No el DNU", anunció. Aun así, remarcó que "si hay tres leyes que va a presentar el Gobierno, quiere decir que este decreto no era necesario" y remarcó la extrañeza de debatir la constitucionalidad de un decreto cuyo contenido será debatido por el Congreso a partir de marzo. "No hay ninguna razón en el DNU que muestre que era necesario y que no se podía esperar al tratamiento de una ley", advirtió.

Su postura sobre la constitucionalidad del DNU fue compartida por todos los legisladores opositores que tomaron la palabra en la comisión y firmaron por el rechazo. Así, con un empate en ocho firmas de Cambiemos contra ocho opositoras, desempató Naidenoff en favor del oficialismo.

En el comienzo del debate llamó la atención la exhortación de otro de los legisladores oficialistas, el diputado Pablo Tonelli, quien demandó al kirchnerismo que mantenga la actitud permisiva con la que trató los DNU de Néstor y Cristina Kirchner. "No es razonable que porque haya cambiado el presidente de la República, las comisión cambie su criterio. La comisión tiene que ser previsible", reclamó.

Casi cantada, momentos después llegó la respuesta de la senadora por el PJ-Frente para la Victoria Anabel Fernández Sagasti: "Entonces ustedes deberían seguir aplicando el criterio estrecho que tenían cuando fueron oposición".

Para Fernández Sagasti, el DNU "no es constitucional" porque "toca materia penal y no había ni necesidad ni urgencia". Coincidió con ella el senador Daniel Lovera, del interbloque Argentina Federal que conduce Miguel Pichetto. "Darle validez a esto sería desconocer la Constitución Nacional", advirtió el pampeano.

El decreto, que como dijo Tonelli "ya está produciendo efectos" pues ayer comenzaron a probarse en ruta los camiones de doble acoplado autorizados por la decisión presidencial, modifica leyes y normas muy diferentes entre sí.

Por un lado, habilita a embargar las cuentas sueldo bajo determinadas condiciones, con el argumento de que eso mejorará el acceso al crédito para un sector de la población. Además, autoriza al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses a crear fideicomisos.