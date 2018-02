Bioceres extendió hasta mañana su oferta inicial de acciones

La biotecnológica argentina Bioceres dijo el ayer que prorrogó hasta el miércoles a las 14,00 hora local el período en el cual podrán presentarse y se recibirán manifestaciones de interés en su Oferta Pública Inicial (OPI). Originalmente, el período de oferta finalizaba este martes. La empresa no explicó las razones de la prórroga, pero la volatilidad del mercado de los últimos días afectó otras salidas a bolsa, como las de Central Puerto y Corporación América.

El rango de precio de suscripción indicativo de la oferta pública inicial es de entre u$s 10 y u$s 12 por acción, dijo la empresa en una carta remitida a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Bioceres desarrolla genética agrícola.

Federico Trucco, presidente ejecutivo de Bioceres, dijo a Reuters en enero que la compañía colocaría entre el 20% y 30% de su capital en la Bolsa de Nueva York. Bioceres también busca cotizar en el mercado de capitales argentino.

Central Puerto colocó la semana pasada ADS en su OPI a u$s 16,5 dólares, por debajo del rango indicativo de u$s 17,50 a u$s 21,50, y el operador argentino de aeropuertos Corporación América Airports vendió acciones en una OPI a u$s 17 dólares, también por debajo del rango de referencia de entre u$s 19 dólares y u$s 23 dólares por título, en medio de temblores en los mercados globales.