El sector bancario se impone entre las más de 300 marcas que auspician en Rusia 2018

En menos de cinco meses comienza el Mundial que se disputará en Rusia entre el 14 de junio y el 15 de julio.

Participarán en el torneo 305 marcas, que suman un total de 365 acuerdos, entre las que destacan Coca-Cola como la compañía con mayor cantidad (14), seguida de Adidas (12). Así lo refleja un estudio elaborado por la consultora internacional CSM, que publica el diario Expansión. Sin duda, las marcas de equipamiento deportivo cuentan con ventaja, pues se trata de un evento en el que las camisetas lucen limpias de patrocinio. Adidas se impone con 12 de los 32 participantes. La siguen Nike con 10; Umbro (Perú y Serbia); Puma (Uruguay y Suiza) y New Balance, que por primera vez participa en un Mundial, con Costa Rica y Panamá.

En lo que tiene que ver con auspicios propiamente dichos, banca y servicios financieros es el sector más presente en la Copa, con hasta 29 acuerdos. Visa como socio FIFA hasta 2022 y con exclusividad en el sector financiero dentro del organismo internacional, es también patrocinador de la selección mexicana, con la que también juega Citibanamex. Su principal competidor en el mercado, Mastercard, tan sólo estará presente como sponsor de Brasil, también apoyada por el banco Itau. En tanto ING va con Bélgica, Scotia Bank con Costa Rica, Credit Agricole con Francia, Novo Banco con Portugal y el Commerzbank con Alemania, entre otras. Argentina por su parte cuenta con el apoyo de Tarjeta Naranja.

Otro rubro que se destaca es el de las "telcos". Este año se trata de una industria especialmente relevante no tanto por su presencia (que no obstante asciende a 23 acuerdos), sino por su ausencia entre los grandes sponsors de FIFA, pues es la primera vez en veinte años que el organismo no cubre esta categoría. La compañía con más fuerza aquí es Telefónica, con el patrocinio a través de Movistar de cuatro selecciones (España, Colombia, México y Perú), y de Brasil, con Vivo. La alemana Telekom acompaña a su selección, y a través de su filial croata, T-Hrvatsi, a la selección de Luca Modric. También están presentes Claro en Argentina, Megafon en Rusia, Meo en Portugal, y Orange con Senegal, entre otras.

Más de la mitad de los equipos cuentan con una marca de gaseosa como patrocinador. Coca-Cola se impone, siendo también el mayor esponsor del Mundial, ya que además de socio FIFA auspicia 14 selecciones. Su principal competidor, Pepsi, tan sólo está presente en Panamá y Egipto. También figuran Guaraná Antartica (Brasil) y Big Cola (Inglaterra).

En el sector de las aerolíneas, con Qatar como patrocinador oficial FIFA, CSM destaca a Lufthansa con Alemania, Swiss Air con Suiza, Asiana Airlines con Corea del Sur, Air Europa con España, Aeroflot con Rusia, Icelandair con Islandia, Avianca con Colombia y Costa Rica, Copa Airlines con Panamá, Qantas (Australia) y Japan Airlines.

Hyundai es la marca más potente en la categoría automotriz. Socio FIFA desde 1998, es además patrocinador de Australia, Perú, Corea del Sur y Costa Rica. La siguen Volkswagen, Mercedes Benz, Fiat (Jeep con México), BMW y Chevrolet.

La cerveza del Mundial será Budweiser de Anhauser-Busch InBev y FIFA partner. Heineken estará presente con Sagres (Portugal) y Cruzcampo (España). También se celebrarán goles con Corona (México), Jupiler (Bélgica), Quilmes (Argentina), Aguila (Colombia), Balboa (Panamá), Cristal (Perú), Guiness (Nigeria) y Kirin (Japón).

En el ámbito energético sobresalen la rusa Gazprom (socio UEFA), YPF con Argentina, Galp con Portugal y EDF con Francia, entre otros.

En el grupo de las alimenticias, el 20 de diciembre FIFA anunció la incorporación de la china Mengniu. Aquí destaca que sólo un 21% de los participantes tienen acuerdos en esta categoría: Costa Rica (con Don Pedro, Dos Pinos y Pipasa) y Francia (Belin, Carambar y Pasquier) son las que cuentan con mayor número; seguidas de México (Emperador y Lala) y Peru (Milo y Lavaggi), e Inglaterra (Mars), Nigeria (Big Bull Rice) y Corea del Sur (Seoul Milk). Carrefour copa el podio en el apartado de los super, con Francia, Bélgica y Túnez. Otras nueve grandes superficies también están presentes como Lidl con Inglaterra, Continente con Portugal, ICA con Suecia o Aldi con Australia.

En seguros Allianz domina con auspicios a Colombia y Portugal. En Argentina es Sancor Seguros y en España es Pelayo

Finalmente, en lo que tiene que ver con las casas de apuestas, se trata de un segmento básicamente presente en los europeos, salvo en Inglaterra, Croacia, Portugal, España y Suiza.

Hay que destacar que a pesar del gran número de firmas, FIFA sigue sin cubrir los patrocinios vacantes en la categoría de regional partners de Asia, África y Oriente Medio, Norte América y América del Sur, y aún busca tres socios regionales para Europa. También hay hueco aún para un FIFA Partner y un World Cup Sponsor.