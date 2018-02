Kiguel: "El mercado se engolosinó y se empachó"

El economista Miguel Kiguel sostuvo hoy que los efectos adversos que muestran los mercados bursátiles por la suba de tasas en los Estados Unidos responde a una corrección, producto de un mercado que “se engolosinó” y se “empachó”.

“Son procesos que uno no se sabe como siguen o como terminan. Pero yo creo que una corrección del 5 o 6% en la bolsa no es dramática. Me parece que es una corrección y no el preludio de una crisis, aunque hay que mirar todo con respeto”, analizó.

Aunque desdramatizó la situación, Kiguel admitió que las caídas de este tipo “son procesos que uno no se sabe como siguen o como terminan" y que "hay que mirar todo con respeto".

En diálogo con Radio Nacional, desestimó que la baja del Merval, que ayer se hundió 4,5% luego de que el Dow Jones se desplomara 1000 puntos, tenga “efectos claros en el nivel de actividad, el empleo y el crecimiento, que es a lo que uno le tiene miedo”.

“Esto parece más una corrección. La Bolsa se empachó, se engolosinó y creo que los precios todavía siguen altos. No me asombraría que la corrección sea todavía mayor”, apuntó.

Esperar que el polvo caiga

El titular de Econviews, buscó llamar a la calma al asegurar que “no pareciera que este fuera un caso dramático”.

Destacó que, ante esta situación, la plaza internacional ahora “no está para salir a buscar plata”, por consideró que fue un acierto la decisión del Gobierno de salir a buscar financiamiento a principios de enero, cuando colocó deuda por u$s 9000 millones.

“Cuando el polvo caiga los mercados van a volver. Nadie piensa en salir a buscar plata hoy en medio de esta tormenta. Argentina tiene plata para salir a financiarse bastante tiempo”, reconoció.