Buscarán nuevo concesionario para el Belgrano Norte: no renovarán el contrato con Ferrovías

Gobierno decidió relicitar la concesión del servicio del ferrocarril Belgrano Norte. Así lo dispuso el Ministerio de Transporte, que rechazó el pedido de prórroga por 10 años solicitado por Ferrovías, actual operador del tren de pasajeros, cuyo contrato vence el 31 de diciembre de este año.

De acuerdo con lo establecido por la resolución 1339-E/2017, publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió no autorizar la extensión que había pedido la empresa concesionaria, propiedad del empresario Gabriel Romero, y resolvió avanzar en la convocatoria a un nuevo proceso de licitación para entregar la operación del servicio a un prestador privado.

"No estarían dadas las condiciones exigidas por el Contrato de Concesión para conceder la prórroga solicitada, sino más bien, en función de un análisis integrador donde se consideró la evolución histórica de la ejecución del Contrato de Concesión, el desempeño operativo del Concesionario, el impacto de la emergencia económica, las políticas públicas que en materia ferroviaria se proyecta instrumentar (...) no garantizan la prestación eficiente del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros y, por tanto, no responde en rigor a las necesidades del Estado Concedente", señala la resolución en sus considerandos.

Según la resolución, los fondos que actualmente destina el Estado a través de subsidios para compensar los costos de operación del servicio representan el 94% de la cuenta de explotación de la empresa.

De acuerdo a lo anunciado, Ferrovías continuará como operador hasta que se seleccione al nuevo prestatario, en un proceso que se extenderá por un plazo no mayor a 18 meses. En el caso de que no se adjudique el servicio vencido dicho período, la operación del Belgrano Norte será asignada al Estado, a través de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse).

El ferrocarril Belgrano Norte presenta una traza de 54 kilómetros de extensión, y presta servicio entre las estaciones Retiro y Villa Rosa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Compone un total de 22 estaciones, partiendo de la ciudad de Buenos Aires y atravesando los partidos de Vicente López, San Isidro, General San Martín (sin estaciones), Tigre, Malvinas Argentinas y Pilar.

El antecedente

En diciembre pasado el Gobierno también había decidido, con los mismos argumentos, no renovarle a Metrovías la concesión del servicio del ferrocarril Urquiza, cuyo contrato venció a fines de 2017.