Broadcom eleva oferta para comprar Qualcomm

El fabricante estadounidense de microprocesadores Broadcom elevó ayer en un 24% su oferta para comprar Qualcomm Inc, a más de u$s 121.000 millones, buscando ejercer mayor presión sobre su rival NXP Semiconductors en las negociaciones.

"Qualcomm y su directorio tienen una decisión difícil, ya que ésta es una oferta convincente", sostuvo el analista Daniel Ives, de GBH Insights, a Reuters.

De concretarse la operación, se tratará del mayor Takeover (compra hostil), en el mercado la tecnología "wireless", en un momento en el que los fabricantes de smartphones como Apple y Samsung Electronics utilizan su poder de mercado para hacer bajar el precio de los chips (semiconductores).

La nueva oferta valora Qualcomm en u$s 82 por acción, un 24% desde el cierre de sus acciones el viernes. El directorio de la firma había rechazado en noviembre una oferta de u$s 70 por acción de Broadcom, que por entonces había valuado a la compañía en u$s 103.000 millones, por considerar que el precio era muy bajo.

Con planta en Singapur, Broadcom fabrica semiconductores para teléfonos móviles, computadoras y servidores. Qualcomm, basada en San Diego, licencia su tecnología para ofrecer servicios de banda ancha y datos, un negocio que crecerá significativamente con la implementación del 5G.