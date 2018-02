Autorizan a satélites mexicanos y brasileños a dar TV, radio y telefonía

Las empresas New Skies Satellites y Satélites Mexicanos SA fueron autorizadas a prestar servicios satelitales en el mercado argentino, a partir de las resoluciones 68 y 69 del Ministerio de Modernización publicadas ayer en el Boletín Oficial.

Según consta en estas resoluciones, Satélites Mexicanos (propiedad del consorcio europeo Eutelsat) podrá utilizar el satélite geoestacionario Eutelsat 117WestB que opera sobre la banda de frecuencias Ku, para brindar internet satelital en el territorio nacional.

En el caso de New Skies, firma de origen brasileño que pertenece al grupo holandés SES, ofrecerá servicios con el satélite SES-14 que utiliza frecuencias Ku (internet) y C, utilizada para brindar TV, radio y telefonía sobre datos IP (satelital).

Ambas resoluciones tienen como sustento legal los acuerdos de reciprocidad firmados en 2002 con México y 2006 con Brasil, según consta en los considerandos de ambas normas.

Estas nuevas autorizaciones se suman a las otorgadas durante 2016 y 2017 por el ex ministerio de Comunicaciones (absorbido por el de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra) a la francesa Eutelsat, la estadounidense DirecTV y la española Hispasat, a operar en el espacio satelital argentino, en competencia con la firma estatal Arsat. En tanto, las capacidades de los satélites nacionales Arsat 1 (que opera en frecuencia C) y Arsat 2 (frecuencias C y Ku), están siendo destinadas al plan de conectividad de escuelas rurales lanzado por Rodrigo de Loredo, presidente renunciante de Arsat debido al reciente decreto que impide el empleo público de familiares de funcionarios (De Loredo es yerno del hoy ministro de Defensa Oscar Aguad).

La entrada de cada vez más jugadores al negocio satelital argentino coincide con el desarrollo de la Convergencia de las Comunicaciones, cuya ley sería tratada por el Congreso este año. En tanto, los detractores de la política satelital de cielos abiertos advierten que es violatoria de la Ley la Ley de Desarrollo Satelital (noviembre de 2015), cuyo espíritu era priorizar a Arsat y su cadena de proveedores y preveía la construcción de ocho satélites para 2035.