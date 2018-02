Supermercados acusan a los proveedores de carnes por no bajar precios tras rebaja del IVA

Desde el sector supermercadista acusaron ayer a los proveedores de pollo y cerdo de querer "apoderarse" de las rebajas del IVA implementadas por el Gobierno a través de la Ley 27.430. Pero los productores dicen que, por el contrario, son los supermercados los responsables de que la baja no se vea reflejada en los precios al consumidor.

A través de un comunicado, la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (Fasa), que agrupan a las cadenas regionales, manifestaron "sorpresa y alarma" porque sus proveedores no trasladaron a precios las rebajas de IVA de las que son beneficiarios.

"Algunos productos de pollo y cerdo están alcanzados a partir del 1 de febrero por alícuotas del 10,5% en lugar del 21%, sin embargo, los precios de las empresas productoras no han descendido en el porcentaje equivalente a dicha reducción, a pesar de que en las facturas se hace constar la nueva tasa", detallaron. Así, desde el sector supermercadista consideraron que proveedores en lugar de trasladar la reducción de costos a los consumidores incrementaron sus ganancias.

En el duro mensaje firmado por el presidente de la CAS, José Schena y el titular de Fasa, Alberto Beltrán calificaron a la actitud de los proveedores como "desleal y egoísta".

Sin embargo, desde la Asociación Argentina de Productores de Porcinos (Aapp), respondieron que son los propios supermercados los que buscan apropiarse de esa diferencia. "Nos preocupa el comunicado de la Cámara porque, la verdad, el precio que ellos que están pagando es el mismo. Sería interesante que las cadenas de supermercados dijeran cómo cambió el precio de los cortes que vendieron al público en el último mes. Dentro de comercialización, la producción se queda con una parte muy chica. El precio final al público tendría que ser el mismo", señaló Juan Uccelli, presidente de la asociación. Desde el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (Cepa), que agrupa a los productores de carne de pollo, prefirieron no opinar.

"Los supermercados reclaman porque no se quedaron con ese porcentaje. Al público nada va a cambiar, salvo que aumenten los precios, lo que no tendría que suceder. Ellos tienen un poder dominante y, para nosotros, lo lógico hubiera sido que quedara en el productor primario y un gran porcentaje no quedó ahí", agregó Uccelli.

Según Télam, una de las grandes cadenas supermercadistas confirmó en off que la provisión de pollos está concentrada en dos operadores que "suben permanentemente los precios, especialmente en los últimos dos meses". Pero que el rubro de los cerdos es más competitivo.