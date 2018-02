Algunos bancos británicos prohíben comprar bitcoin con tarjeta de crédito

Los bancos británicos debaten si prohibir a sus clientes adquirir criptomonedas con tarjeta de crédito después de que Lloyds Banking Group y Virgin Money comunicaron que habían impuesto esa prohibición.

La medida de Lloyds que impide a sus titulares de tarjetas de crédito gastar dinero en mercados de criptomonedas se tomó después de que el valor de la bitcoin cayó a menos de la mitad el mes pasado por debajo de u$s 8000. Le siguieron restricciones similares impuestas por entidades norteamericanas.

Lloyds dijo que su decisión tiene como objetivo evitar que los clientes se endeuden para invertir en un activo altamente volátil que podría llevarlos a enfrentar fuertes pérdidas y verse imposibilitados de cancelar sus deudas.

La prohibición fue introducida en diciembre para los titulares de tarjetas de MBNA, entidad que adquirió Lloyds al Bank of America el año pasado. Lloyds amplió ayer la restricción a sus otros clientes de tarjetas de crédito, diciendo: "En todo Lloyds Bank, Bank of Scotland, Halifax y MBNA, no aceptamos transacciones con tarjeta de crédito que impliquen la compra de criptomonedas".

Un vocero del banco dijo que sólo había visto "una cantidad muy pequeña de clientes comprando criptomonedas con sus tarjetas de crédito y que tales transacciones en el último tiempo "no habían particularmente" aumentado. Los clientes de Lloyds todavía pueden adquirirlas con sus tarjetas de débito.

En Virgin Money el lunes señalaron: "Tras una revisión de nuestra política podemos confirmar que los clientes ya no podrán usar sus tarjetas de crédito Virgin Money para comprar criptomonedas. Eso sólo se aplica a nuestras tarjetas de crédito y no a las de débito". Barclays, el mayor emisor de tarjetas de crédito en Gran Bretaña a través de su división Barclaycard, informó que está "analizando este tema en profundidad" después de mantener ayer una reunión para discutir si imitar a Lloyds. "Actualmente, los clientes británicos pueden usar su tarjeta de débito Barclays y la tarjeta de crédito Barclaycard para comprar criptomonedas de manera legítima", aclaró. "Tomamos precauciones al evaluar la capacidad de endeudamiento antes de otorgar crédito, señalar y evitar cualquier transacción sospechosa y también controlar atentamente el riesgo crediticio".