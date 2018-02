Para el Gobierno, la exposición financiera internacional se reducirá

Nicolás Dujovne aseguró ayer que la Argentina "dependerá muy poco de los mercados internacionales" en 2019. Para el ministro, el año próximo diferentes factores ayudarán a que sean menores las necesidades de financiamiento en la plaza externa. Así lo dijo ayer en declaraciones radiales ya que prevé que el déficit primario sea un punto porcentual menos que el de 2018 y que finalice el año próximo en 2,2% del PBI.

En sentido contrario, a fines de diciembre el ministro de Finanzas Luis Caputo había reconocido que el nivel de deuda con el sector privado y organismo internacionales alcanzaba el 28,5% del PBI y que se iba a expandir. "El endeudamiento va a crecer en los próximos dos años del 28,5% a niveles cercanos al 37%, y se estabilizará entre el 2020 y el 2021, para comenzar a descender a partir del 2021", había sostenido el día que se anunciaron las nuevas metas de inflación, de 15% para 2018.

Caputo había defendido que "el endeudamiento, si bien es transitorio, es perfectamente sostenible; tenemos un nivel de deuda sobre Producto de 28,5 puntos, esto es muy bajo con respecto a los países emergentes, a los desarrollados y a los países de nuestra región".

Cuando se miran los vencimientos para 2019, los de capital serán de u$s 5000 millones con el sector privado; alrededor de u$s 7000 millones intrasector público y u$s 5000 millones con multilaterales y bilaterales. Es decir, en torno a u$s 17.000 millones. Esto se compara con un total de 2018 de casi u$s 23.000 millones. En el caso de los vencimientos de intereses, los montos son similares en 2019 que en 2018, de alrededor de u$s 13.000 millones. No obstante, esta información fue elaborada por la Secretaría de Finanzas con datos al 30 de junio del año pasado; luego hubo más colocaciones que modificaron un poco la situación.

En las declaraciones de ayer de Dujovne, el ministro aprovechó para resaltar que la Argentina "ya financió gran parte de sus necesidades con la colocación de deuda de enero". En el comienzo del año emitió bonos por u$s 9000 millones y cubrió 30% del financiamiento total previsto para 2018.

En ese sentido, le restó interés a la suba de tasas de referencia de la Reserva Federal. "La tasa de interés a 10 años en Estados Unidos vuelve a niveles parecidos a cuando Donald Trump ganó la elección; habrá tasas más altas el reacomodamiento se hará de manera ordenada", consideró. La Argentina "hizo una colocación de deuda grande en enero y con eso ya financió buena parte de sus necesidades para todo el año; además ya hay un proceso de reducción del déficit que lleva a necesidades de financiamiento mucho más bajas en 2019", aseguró.

Dujovne también apuesta a que en 2019 haya "un mercado de capitales local más grande, que crece a un ritmo anual de 25% medido en dólares" y el resultado será que "Argentina depende muy poco de los mercados internacionales en 2019", añadió.

Sobre la inflación reconoció que "va bajando" aunque no al ritmo que querían desde el Gobierno hace dos años. "En 2015 la inflación núcleo era 30% y hoy, 20%, es decir, cae el incremento y corregimos los precios relativos que había distorsionado el Gobierno anterior", agregó.

Indicó que, con los valores anteriores, "no se podía corregir la situación fiscal y normalizar tarifas implicó mover un montón de precios que influyen sobre la inflación".

"Hoy la inflación baja y en un proceso que no reprime precios ni el tipo de cambio para bajarla: es un proceso sano y sostenible", consideró.

Sobre el crecimiento económico lo calificó de "sano y perdurable porque es liderado por la inversión, sumado a que este año habrá una suba muy interesante de las exportaciones, a partir de medidas adoptadas desde diciembre de 2015 que empiezan a generar un círculo virtuoso".

El funcionario consideró que a ese esquema también aporta "una macro ordenada, metas fiscales de equilibrio, inflación en baja, la economía integrada al mundo y el empleo en crecimiento, lo que hace que la actividad lentamente se va ordenando".

Esos factores, indicó, "permiten bajar la pobreza y el desempleo, cosas que son visibles; aunque haya un sector de la vieja Argentina que se resista al cambio, los resultados son muy buenos y el Gobierno va a persistir".