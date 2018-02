Mercados de futuros locales buscan ingresar en el negocio de las criptomonedas

"Custodia de criptomonedas".

Así se denomina el proyecto que lanzará a fin de mes Argentina Clearing (ACSA), que pertenece en un 79% a Rofex (el mercado de futuros), en un 9% a la Bolsa de Comercio de Rosario y el resto a 15 accionistas muy minoritarios. "Inicialmente, vamos a largar con custodia de bitcoins únicamente. las ventajas que ofrece el servicio son altos estándares de seguridad informática y de procesos operativos", anticipa Nicolás Baroffi, gerente general de ACSA.

A su vez, en Rofex tienen en mente lanzar el futuro de bitcoin, tema que lo ven cada vez con mayor factibilidad, pero para lo cual necesitarán de la aprobación de la Comisión Nacional de Valores.

"Queremos introducirnos en el mundo del blockchain", anticipa el presidente de Rofex, Andrés Ponte, un eximio amasador de ñoquis caseros.

Existen diferentes alternativas de billeteras virtuales a la hora de comprar bitcoins. Estas mismas comercializadoras fueron a buscar a Rofex para que les brinde el servicio de custodia, ya que tienen un nombre ganado en el mercado, que es dar garantía, seguridad y confianza.

"A las billeteras virtuales les conviene más decir a sus clientes que Rofex asume el servicio de custodia para que el consumidor que quiera operar se sienta más seguro", advierte Ponte.

El verdadero negocio de las billeteras virtuales consiste en que sus clientes operen, ya que les cobran alrededor del 2% por cada transacción, con puntas muy abiertas con volatilidad entre la compra y la venta. Para que la gente opere más, necesita tener confianza en quien les guarda los bitcoins, por eso es que llamaron a Rofex.

Hay pocos antecedentes de custodia de bitcoins a nivel mundial. Hay algunas empresas que están ya ofreciendo estos servicios en los Estados Unidos y otros países, con costos que varían de acuerdo con los niveles de servicios: seguridad informática, seguridad procesos y solvencia tanto institucional como operacional. "Estamos pensando en largar este servicio con un costo de 0,10% anual sobre el valor de las criptomonedas custodiadas", señala Baroffi.

Esto no requiere autorización de CNV, dado que no es considerado hoy en día como valor negociable. El proyecto comprende solo el servicio de custodia de bitcoins y cuenta como asociada a Bitex quien continuará desempeñando su modelo de negocio. Además, ven positivo el hecho de que la Argentina es uno de los principales países que operan bitcoins.

Si bien los bitcoins pueden ser custodiados por el mismo inversor, en la mayoría de los casos y sobre todos los inversores institucionales, tienen su custodia en alguna empresa especializada al respecto, inclusive la misma casa exchange.

El lanzamiento del proyecto de custodia de bitcoins, al igual que el lanzamiento de futuros que se está dando en Estados Unidos, implican un gran paso, ya que se comienza a dar servicios por parte de entidades reconocidas y con procesos y seguridad validada.

Rofex se prepara para un nuevo escenario tras la noticia que les cayó como un balde de agua fría cuando desde BYMA decidieron interrumpir la interconexión que tenían con Rofex. El mes pasado salieron a comprar una acción de Matba en u$s 70.000. Ambos mercados están en proceso de fusión, por lo que la noticia fue tomada en el ambiente como una verdadera sorpresa. "Pero es una señal, nunca habían comprado nada, mientras Caja de Valores ya tiene cuatro acciones de Matba", comenta una fuente allegada a las negociaciones, en estricto off de record. De hecho, la acción anterior la había comprado Caja el 2 de enero en u$s 60.000 (se había hecho por Bolsa, a través de BYMA), y la antepenúltima también la había adquirido Caja hacia fines del año pasado en alrededor de u$s 50.000. "Las acciones listadas en un mercado no debieran hacerse por fuera de mercado por un tema de transparencia y menos cuando la emisora es un mercado (Matba) y el comprador es otro mercado (Rofex). Caja compró todas por mercado", protestan desde Byma, quienes además se quejaron porque se habían demorado una semana en decir quién la compró, cuando se tiene 48 horas para informar.