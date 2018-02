Finanzas licita Letes y un nuevo y particular bono en pesos con cláusula gatillo

El Ministerio de Finanzas confirmó que licitará entre mañana y pasado un total de mil millones de dólares en Letes (letras del Tesoro en moneda extranjera) a 196 y 364 días y un nuevo bono en pesos que vence en 2019 y que tiene como particularidad de que incluye una cláusula gatillo.

Los nuevos bonos en pesos tendrán fecha de emisión el 9 de febrero y vencimiento el 8 de febrero del 2019. La licitación se hará mediante indicación de precio, con un tramo competitivo y otro no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada $ 1000 de valor nominal, mientras que para el tramo no competitivo se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.

La particularidad de estos bonos -criticada por varios expertos porque le agrega complejidad - es que vienen con una “cláusula gatillo“ por la cual el tenedor de los bonos cobrará al vencimiento la tasa que sea más alta entre dos opciones.

En principio, el título tendrá una tasa nominal mensual de 1,7056% que se capitalizará mensualmente (lo que equivale a una TNA del 22,5%). Pero está prevista otra tasa que ajustará el monto del capital original conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER, atado a la inflación) entre el 26 de enero de 2018 y “el décimo día hábil anterior a la fecha de vencimiento”, más la tasa del 3,75%.

Entre los dos mecanismos, se pagará el que resulte más alto, lo que quiere decir que si la inflación de ese período es superior al 18,2% (aproximadamente), el capital se actualizará por CER y el rendimiento será del 3,75% sobre ese monto; pero si la inflación es menor, el bono rendirá un 22,5% en pesos sobre el capital original. Así, la cláusula gatillo garantiza como mínimo un rendimiento del 3,75% por sobre la inflación.

Letes

Junto con el nuevo bono en pesos a un año, el Gobierno licitará mañana u$s 500 millones en Letes a 196 días y otros u$s 500 millones en Letras a 364 días. En ambos casos, la licitación será por adhesión (es decir que sólo deben indicarse las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal), con prioridad para las órdenes minoristas (de hasta u$s 50.000).

Desde el Ministerio de Finanzas confirmaron esta mañana que ambos instrumentos (las Letes y el nuevo bono) se licitarán entre mañana a las 10 y pasado a las 15 tal como estaba previsto.

Para las Letras a 196 días, el precio de suscripción será de u$s 985,19 por cada u$s 1000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,80%.

Para las Letras a 364 días el precio de suscripción será de u$s 970,01 por cada u$s 1000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 3,10%.

La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse tanto en pesos como en dólares estadounidenses y se tomará como tipo de cambio mayorista oficial, correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del Banco Central, de mañana martes 6 de febrero.