La industria recuperaría este año el nivel de 2015 tras una mejora ‘moderada’

El último dato de producción industrial difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), arrojó un resultado que sorprendió a la mayoría de los analistas pero, además, dejó sabor a poco para el elenco gubernamental. Con un incremento de 0,3% interanual en diciembre, y 1,8% en todo el año, la industria dio algunos pasos positivos en 2017 pero aún no logra recuperarse del bajón cercano al 5% que registró en 2016.

Al respecto, un informe de Ecolatina señala que "la industria alcanzará recién este año el nivel de actividad de 2015", en un desempeño en el que la producción industrial tuvo una recuperación "acotada y con poco derrame". Incluso, si se considera el crecimiento de la población, el indicador de la producción manufacturera per cápita retrocede cerca de 5% respecto de 2015 y más de 12 puntos porcentuales en comparación al récord alcanzado en 2011, apunta la consultora.

En cuanto a las perspectivas para el presente año, Ecolatina subraya que si bien habría una mejora en la producción de sectores no transables como inversión en obra pública o construcción privada, también se prevé "una expansión moderada de la industria impulsada por el mayor dinamismo de Brasil y la pujante demanda de insumos para la construcción". Así, "si nuestras proyecciones se cumplen, la producción fabril crecerá por segundo año consecutivo, algo que no ocurría desde el período 2010/11".

No obstante, esta mejora a nivel sectorial no supone, necesariamente, un mayor dinamismo en el mercado laboral. "No esperamos que la recuperación de la industria derrame hacia el mercado de trabajo, aunque se detendría la pérdida de empleo fabril", enfatiza Ecolatina. Pero con una industria muy dependiente de insumos importados, seguirá creciendo el déficit comercial.