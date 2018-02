Contemplan sanciones petroleras a Venezuela

Un tema clave de la gira regional del secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, es recabar apoyos para aislar a la cúpula de gobierno en Venezuela y promover elecciones "libres, justas y verificables" en ese país sudamericano.

Según dijo en la cancillería argentina, una herramienta que contempla para presionar al presidente Nicolás Maduro a que regrese a un "régimen constitucional" sería la prohibición de venta de petróleo venezolano en EE.UU., así como la refinación de productos venezolanos en el país norteamericano.

En todo caso, señaló que antes de poner en marcha medidas de este tipo, es esencial analizar cuáles serían sus efectos en el pueblo venezolano y en otros países de la región para tener "cuidado de no afectarlos negativamente". Al no hacer nada, es también pedir "que el pueblo venezolano siga sufriendo", aseguró Tillerson tras reiterar que "nuestro desacuerdo es con el régimen, no con el pueblo".

Con su experiencia previa como director ejecutivo de Exxon, Tillerson tampoco ignora que esas sanciones podría dañar a las empresas petroleras estadounidenses, y eliminar puestos laborales en su país. Venezuela es una gran fuente de importaciones de crudo para el mercado estadounidense, aunque las cantidades se hayan reducido en los últimos meses. Y también es un mercado clave para las refinerías de petróleo estadounidense.