Un año de inversiones y crecimiento

Para Granzotto, gerente General de Gigared, 2018 marcará una "sensible mejora" en los negocios de la compañía con respecto al año anterior, con inversiones previstas por más de $ 200 millones. "Estarán direccionadas específicamente hacia el servicio al cliente. Después habrá otras inversiones destinadas a infraestructura", detalló el directivo.

Aunque una de las preocupación es el valor del dólar, que complica la importación de tecnología. "El 2017 había sido bueno, al menos un poco más equilibrado. Pero a fin de año, esta despegada que pudo tener el dólar afecta un poco, porque más allá de que la inflación acompañe o no, somos una compañía que requiere mucha importación y no es lo mismo un dólar a $ 18 que a $ 20 o $ 21", explicó. Y agregó que la intención de la empresa es no trasladar todo el impacto hacia el cliente.

El año pasado, la empresa de telecomunicaciones tuvo un crecimiento de entre 9% y 10% en cantidad de clientes totales. Entre las distintas empresas –Gigacable, de TV por cable, y Gigared, de licencia de servicios de Internet– superan los 100.000 clientes. Gigared cuenta con una red interurbana de fibra óptica propia a lo largo del Río Paraná de más de 1100 kilómetros de extensión, que cubre las principales ciudades del Litoral argentino. "Nuestra red nace en Buenos Aires y va en un long hold propio de fibra segurizada y anillada y es la primera compañía de la Argentina que lanzó servicios de triple play en el año 2000, basados en servicios de TV, Internet y telefonía IP", describió.