El mundo de los negocios

Con motivo de su 40 Aniversario CBSé se hace presente en el Aeropuerto Jorge Newbery situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los mates intervenidos por los artistas Mercerdes Schamber, Alejandro Raineri, Juan Doffo y Rafael Parra Toro, fueron colocados en la planta alta del pre-embarque de dicho aeropuerto y podrán verse hasta el 21 de febrero próximo. Quienes se saquen una foto con ellos y la suban al Instagram @yerbamatecbse con una cuenta pública, bajo el hashtag #UnMateArgentino participarán todos los viernes de un sorteo por un kit matero para ellos y un amigo.Durante este mes, Aquafan abre de martes a domingos, desde las 11 hasta las 19. Se trata del primer parque de agua de la zona metropolitana, con instalaciones y juegos de última generación para toda la familia. Entre las principales atracciones del parque, se destacan el tobogán de agua más alto del cono sur, con una altura de 32 metros y una velocidad de 100 km/h, una pileta de olas, un tobogán cerrado con efectos luminosos, una zona infantil con agua climatizada y zonas de relax junto al río para disfrutar del verano en Tigre. Más en www.parquedelacosta.com.ar.Desde este martes, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires comenzará con nuevas asesorías gratuitas para orientar en toda la documentación necesaria para una operación inmobiliaria. En Av. Callao 1542, se podrán asesorar los días martes y jueves, de 10 a 13 y de 15 a 18, con reserva de turno previo al 4809-7145/6848. En Alsina 2280, de lunes a viernes, entre las 10 y las 13, sin reserva de turno. Para más información, www.colegio-escribanos.org.ar.Startups #AN18 es la convocatoria de Naranja y Alaya para atraer startups tecnológicas de toda Latinoamérica, con potencial para transformar e innovar en el sector digital. Al final del proceso, los proyectos seleccionados recibirán financiamiento a través de inversión, capacitaciones profesionalizadas, mentores expertos, acceso a una amplia cartera de potenciales clientes y redes de contacto globales para escalar sus negocios en el mundo. Las verticales de negocio que se evaluarán serán Fintech, E-commerce, Marketing Digital, User Experience, Security and assistance, Insurtech, Entertainment, Smartcities, Healthtech, IoT y Logística. Las Startups interesadas en participar pueden aplicar hasta el 15 de marzo de 2018, a través de la plataforma: alaya-capital.com/convocatoria-an18/.Sweet Victorian lanza "Leah", una línea donde el gris y las líneas horizontales crean una ilusión óptica. Confeccionada en algodón con Lycra, se presenta en tres combinaciones de gris melange con coral, negro y blanco. Más en www.sweetvictorian.com.ar.DogHero (www.doghero.com.ar), compañía que ofrece guardería canina en casa, anunció el cierre de una nueva ronda de inversión de u$s 2,4 millones, liderada por Global Founders Capital (Alemania) e IGNIA Partners (Mexico). Cuenta con más de 1100 casas de anfitriones dispuestos a dar un hogar transitorio y 7500 perros registrados en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Mendoza, Entre Ríos y La Pampa. En Brasil, país donde se creó la plataforma, ya tienen más de 12.000 anfitriones y 300.000 perros registrados.Grupo Medihome estará presente en Pentatuel 2018, la competencia deportiva que se llevará a cabo el 10 de febrero en San Rafael, acompañando a más de 500 competidores. La empresa será sponsor de este evento, que abarca pruebas en natación, enduro, kayak, MTB y pedestrismo. Más en www.grupomedihome.com.Álvarez Argüelles Hoteles y Amusim (Asociación Mutual Sindical Mercantil) inauguraron el pasado 31 de enero el Hotel Unit Santa Rosa, un alojamiento 3 estrellas superior que representa la primera apuesta de la cadena en la ciudad pampena. La marca Unit agrupará a los hoteles de categoría "essentials", enfocados en el servicio y dirigidos al huésped que busca calidad a un precio razonable.Antares relanza su versión "Playa Grande", la cerveza que batió récords en todos los locales de la firma durante el 2013 y 2014, que ahora nuevamente se presenta como la "Cerveza de Estación de Verano". Elaborada a base de trigo con un poco de avena, cáscara de naranja, coriandro y jengibre. Más en www.cervezaantares.com.Howard Johnson Resort & Spa Escobar propone pasar el miércoles 14 de febrero, "Día de los Enamorados", en un casco de estancia a tan solo 40 kilómetros de Capital y dentro de un marco de naturaleza, tranquilidad y privacidad. La propuesta incluye una noche de alojamiento, cena para dos personas, bombones, desayuno buffet, late check out, acceso a instalaciones exteriores, interiores y spa. Rservas al 0810-122-4656.