Warner y HBO mejoran las ganancias de Time Warner

Time Warner Inc, que está en proceso de ser comprado por AT&T Inc, reportó ganancias e ingresos trimestrales mejores de lo esperado, impulsados por el éxito de "Justice League".y el grupo HBO.

Los ingresos de Warner Bros, que incluye el negocio de películas y es la unidad más grande de la compañía por ventas, subieron 4.8%, a u$s 4050 millones. Los analistas esperaban ingresos de u$s 4030 millones, según la firma de datos y análisis FactSet.

"Justice League" recaudó casi u$s 700 millones a nivel mundia según la firma de seguimiento Box Office Mojo.

En tanto, los ingresos provenientes de HBO, que transmite la exitosa serie "Game of Thrones", aumentaron 12.7%, a u$s 1680 millones, frente a los u$s 1650 millones esperados. La ganancia de la compañía atribuible a los accionistas subió a u$s 1390 millones, o 1,75 centavos por acción, en el cuarto trimestre que finalizó el 31 de diciembre, debido principalmente a una ganancia de u$s 1,06 por acción relacionada a la reforma tributaria en Estados Unidos.

En el mismo trimestre del año anterior ganó u$s 293 millones, o 37 centavos por acción. Los ingresos, en tanto, aumentaron 9%, a u$s 8610 millones, superando la estimación promedio de u$s 8,420 millones.