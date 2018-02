Moyano: “Antes de apoyar la reforma laboral prefiero ir en cana o me maten”

El secretario general del sindicato de camioneros Sichoca, Hugo Moyano, aseguró hoy que el presidente Mauricio Macri y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, le pidieron que apoye la Reforma Laboral, pero aclaró que antes de hacerlo prefiere que lo “maten”. “Hace cuatro meses que me vienen pidiendo que apoye la Reforma Laboral... me lo venían diciendo: ‘tenés que apoyar’. Pero antes de esa barbaridad prefiero ir en cana o que me maten... antes que apoyar algo en contra de los trabajadores”, dijo el sindicalista en declaraciones al canal Crónica TV.

Asimismo, indicó que en 2017, tanto Macri como Triaca le solicitaban que su gremio firme el acuerdo salarial con un incremento del 21%, pero aclaró que no aceptará las pautas señaladas desde el Gobierno.





Según el líder camionero, el Gobierno está intentando intimidarlo con causas judiciales para “acallarlo”. “Este es un Gobienro que mezcla todo para lograr acallar a la gente, extorsionándola. Lo está logrando en alguna medida con algunos dirigentes gremiales, pero con nosotros no va a poder”, dijo el dirigente camionero en declaraciones a Crónica TV.

Moyano consideró que el avance repentino de causas judiciales en su contra tiene como objetivo “callarlo” y “doblegarlo”, pero en una nueva advertencia a la administración de Mauricio Macri enfatizó que “no va a lograrlo”.

En otra definición controvertida, Moyano vaticinó que al “Gobierno le queda poco tiempo; la gente está convencida de que este gobierno está fracasando, de que este gobierno no tiene respuestas”. Luego siguió: “Este gobierno tiene como objetivo la entrega del país”.