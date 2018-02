Familiares de las víctimas de Once cuestionaron la fecha de la marcha de Camioneros

Los familiares de las víctimas de la tragedia de Once cuestionaron la marcha convocada por el Sindicato de Camioneros para el próximo 22 de febrero, día en el que se cumplirán 6 años del accidente ferroviario.

La agrupación señaló que esa fecha "marca a fuego la memoria de todo el país, en la que se recuerda el fallecimiento de 52 inocentes" producto "de la corrupción de empresarios y funcionarios".

En este sentido, los familiares de las personas que murieron en la tragedia consideraron "que cualquier tipo de acto político" para esa jornada "es una afrenta al luto" que llevan "a cuestas".

"Somos trabajadores, como también lo era la mayoría de los fallecidos aquel fatídico día. Respetamos el derecho a la protesta en paz y a la debida petición a las autoridades, pero no entendemos por qué los organizadores se niegan a modificar la fecha faltando tres semanas para una marcha que anunciaron hace ya unos días", cuestionaron.

Además, consideraron que la convocatoria es "un capricho inentendible" por parte de los dirigente gremiales y "de una CGT que siempre" los "acompañó, homenajeó y premió". En un comunicado, precisaron también que, "al cumplirse los 6 años" de los hechos, van a realizar "un acto homenaje a las 8.30 en el Anden 1 de la Estación de Once".

En diálogo con radio Mitre, María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, uno de los jóvenes que murió en el accidente, sostuvo que "duele" la decisión del gremio de ratificar ese día para movilizarse.

"No podemos entender el capricho del líder de Camioneros. Ya dice mucho de una persona no tener presente una fecha tan importante", opinó. La mujer agregó que al secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, "no le diría nada" porque "ha tomado una decisión consiente y no le importa" los hechos que se recuerdan el 22 de febrero.

"Ese día es solo de ellos (por las personas que perdieron la vida en Once) y yo creo que no le suma esa falta de respeto, porque no es solo una falta de respeto para con las víctimas, es contra todos los argentinos", señaló hoy durante una entrevista.

La semana pasada, la cúpula de Camioneros emitió un comunicado en el que asegura que la marcha "sigue en pie y más firme que nunca" y buscó justificar la medida: "Siempre vamos a estar del lado de los trabajadores, marchamos a proteger todas y cada una de las fuentes de trabajo, ese es nuestro compromiso".