El Gobierno saca un bono con ‘cláusula gatillo’ y u$s 1000 millones en Letes

El ministerio de Finanzas licitará bonos en pesos y Letes la próxima semana. En el primer caso será un bono en pesos que incluye ‘cláusula gatillo’ y vence en 2019. Por su parte, las letras tendrán plazos de 196 días y 364 días con tasas en torno al 3%.

Para los nuevos Bonos De La Nación Argentina en pesos con vencimiento 2019 se realizará una licitaciónmediante indicación de precio en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada $ 1.000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.

Los bonos contarán con una ‘cláusula gatillo’ con lo que el tenedor de los bonos cobrará la tasa que sea más alta al momento del vencimiento. El ministerio aclaró que el titulo en monda local devengará intereses a la tasa nominal mensual de 1,7056%, los que se capitalizarán mensualmente a partir de la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Vencimiento, exclusive.

“En la fecha de vencimiento se abonará el máximo entre la Amortización más los Intereses capitalizados, y el monto del capital original ajustado conforme al CER, correspondiente al período transcurrido entre el 26 de enero de 2018 (8,5343) y el décimo día hábil anterior a la fecha de vencimiento, más la tasa del 3,75%”, destacó Finanzas.

Letes

Por su parte, la licitación de Letras del Tesoro se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 196 días el precio de suscripción será de u$s 985,19 por cada u$s 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,80%.

Para las Letras a 364 días el precio de suscripción será de u$s 970,01 por cada u$s 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,10%. De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta u$s 50.000.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día martes 6 de febrero, finalizará a las 15 hs. del miércoles 7 de febrero de 2018 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.

La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse tanto en pesos como en dólares estadounidenses. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día martes 6 de febrero de 2018.

Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.