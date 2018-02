A qué distancia están los impuestos actuales de los principios tributarios

La resistencia del ciudadano en pagar impuestos no es un tema que se limita a la actualidad en que vivimos; por el contrario, viene desde mucho tiempo atrás. No por la benevolencia de los comerciantes se satisfacen las necesidades sociales, sino por su propio interés que es el de ganar plata, se decía en el siglo XVIII. El funcionamiento del Estado se alimenta de los impuestos, si no se recauda lo suficiente la sociedad lo termina padeciendo. Pero cuál es la justa medida para la carga tributaria, porque la presión impositiva actual, que supera al 30 % del PBI en un año, se hace casi insostenible especialmente para las Pymes y para los contribuyentes individuales. La última reforma no equilibró ese desbalance, al contrario lo agudizó aplicando más presión para las personas humanas en lugar de las empresas, con la idea de que con el “derrame” el beneficio, más tarde que temprano, le llegue a todos. Sin embargo, esperar que con el tiempo el mercado solucione las cosas está probado que es falso, sólo basta recordar la famosa frase de Keynes cuando decía “en el largo plazo estamos todos muertos”. La idea de la reforma fue que con los cambios se genere un efecto neutro en cuanto a la cifra total que se recaude, para que no se altere el monto de la recaudación total que recibe el Estado. Por todo eso a la hora de la justificación teórica de los tributos, justamente en momentos de confusión, conviene ir a las fuentes y recordar algunas razones o postulados en los que se deberían basar los impuestos, según las ideas de William Petty (fundador de la economía política) y de Adam Smith, que circularon cuatro siglos atrás (siglo XVII).

En letra cursiva y negrita se expresan los postulados de los autores y al lado de cada uno de ellos sólo algunos contrapuntos de la realidad actual.

Diez Razones de los Impuestos, pensadas por Petty:

1-“El pueblo siempre piensa que el soberano pide más de lo que necesita. Dejar el dinero en manos del pueblo lo incrementaría más”. El dinero en el bolsillo de los consumidores produce inexorablemente que se consuma más y en consecuencia que, por ese motivo, aumente la recaudación tributaria. La reciente medida que se tomó modificándose la fórmula de cálculo previsional, produce que los jubilados consuman menos, por percibir haberes previsionales menores, y que disminuya la recaudación de los impuestos al consumo (IVA e Ingresos Brutos).

2-“Por elevados que sean los impuestos, si son proporcionales a todos no produce pérdida de riqueza para ninguno”. Gravar con la misma alícuota de IVA la canasta básica, constituida por 24 alimentos, perjudica a los que menos tienen en comparación con los que más capacidad contributiva poseen.

3-“Lo que molesta más a los contribuyentes es que se les impongan gravámenes más elevados que a sus vecinos. Esta afirmación puede ser errónea, ya que puede deberse a desequilibrios accidentales”. Debería igualarse la carga tributaria del país en relación con la que poseen otros países vecinos. El tipo de cambio local lógicamente también influye, basta con mirar lo que pasa con el consumo que se traslada a los países vecinos. Aún se encuentran sin reglamentar los beneficios que otorga la ley Pymes (27.264), creando obligaciones tributarias diferenciales a favor de las provincias ubicadas en zonas de frontera, que están perjudicadas por el comercio que se traslada a lugares limítrofes.

4-“Los contribuyentes se quejan mucho, si piensan que el dinero que se les quita se gasta en diversiones, representaciones y arcos triunfales. La distribución que pueden hacer del dinero los que cobran por esas contrataciones igual ayudaría indirectamente a la economía”. El gasto público debería ser efectivo, por casa peso que de autorice a gastar debería previamente hacerse la pregunta sobre si existe algún otro concepto en el que sería más necesario destinar la erogación. Por ejemplo, una palmera o un hotel podrían esperar, pero las estufas para una escuela no.

5-“La ignorancia del número de habitantes, el comercio y la riqueza del pueblo, es a menudo la razón de que dicho pueblo sea molestado innecesariamente con la doble carga de dos o más impuestos”. La estadística correcta es fundamental para monitorear el gasto y los impuestos y luego vincularlos.

6-“El pueblo se queja a menudo de que los reyes dedican a sus favoritos el dinero que quitan al pueblo. Pero lo que se da a los favoritos, es probable que luego llegue nuevamente a las manos del pueblo”. Sobre esta afirmación los ejemplos de los últimos años y de nuestra actualidad sobran como muestra de este postulado. Pueden realizarse obras públicas con amigos; si se cumplen el beneficio le llega al ciudadano, el problema es cuando no se termina la obra o si existen sobreprecios de contratación.

7-“La antigüedad y las dudas acerca del derecho de decretar impuestos son las causas de grandes resistencias del pueblo en pagarlos”. Un tributo bien fundamentado es menos resistido que otro que no lo es. El Impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, creado transitoriamente en el año 2001, todavía sigue vigente y no tiene sustento legal. No es un impuesto que grava al patrimonio, ni el consumo ni a la renta. Es sólo un adelanto que funciona como un indicador del cual se vale el Estado para permitir luego su compensación plena contra otros tributos. Por la ley Pymes (27.264) únicamente se les permite a algunas Pymes poder descontarlo como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias y por la última reforma tributaria (27.430) se faculta al Poder Ejecutivo a ir rebajándolo un 20%, por año, hasta su eliminación definitiva en el año 2022.

8-“Una población reducida constituye una pobreza verdadera”. Las políticas demográficas deberían ayudar también a que la población se distribuya a lo largo de todo el país, así por las actividades económicas que se desarrollan en cada jurisdicción se desparrama equilibradamente la recaudación tributaria. Más ahora que muchos servicios que cumplen los estados provinciales fueron descentralizados en la década de los 90, sin haber recibido los recursos para poder hacer frente al gasto.

9-“La escasez de dinero es una de las causas por la que no se cobra impuestos”. Ahogar el consumo, al final del camino, no ayuda a la recaudación tributaria.

10-“Parece difícil que todos los impuestos debieran ser pagados en efectivo. Muchas veces hay que vender a bajo precio para cumplir con los impuestos”. La reducción de los precios de venta también puede originarse cuando el aumento de tarifas y de la carga tributaria hacen que cierren las empresas. Muchas Pymes si tienen que cumplir con toda la pesada carga tributaria deberían cerrar sus puertas.

Los Postulados tributarios ideados por Smith:

a) “Equidad: Los tributos deben ser justos y equitativos; o sea, los particulares deben contribuir al mantenimiento del Estado en proporción de sus respectivas capacidades económicas”. No es justo que en el Impuesto sobre los Bienes Personales no se consideren los pasivos, es probable que un contribuyente que tiene menos capacidad contributiva que otro, porque a pesar de tener los mismos activos (uno que tenga deudas y el otro no) deben pagar injustamente el mismo importe del impuesto.

b) “Certeza o transparencia: El tributo debe ser cierto y no arbitrario. La fecha y la forma de pago, así como también la cantidad a pagar, deben ser claras y precisas”. Los empleados en relación de dependencia pagan el Impuesto a las Ganancias si conocer lo que están pagando y la manera en que se calcula el tributo. Son los definidos por la ley como sujetos del impuesto, tienen responsabilidad fiscal por ese motivo, pero a pesar de eso no conocen nada sobre la Retención de Ganancias en los Sueldos.

c) “Regla de la conveniencia: Los tributos se tienen que recaudar en la fecha en la forma que resulte más conveniente para el contribuyente”. El IVA debería ser pagado recién en el momento en que se cobra la factura. Este tema con la ley Pymes se solucionó en parte al diferirse el pago a los 90 días. Sin embargo, este beneficio se limita sólo a favor de las Micro y Pequeñas empresas.

d) “Regla de economía: Se recomienda que los tributos se recauden en forma tal que provoquen el mínimo costo de recaudación, tanto para el fisco como para los contribuyentes”. La idea es que la administración y el cobro de los impuestos se realice con el menor costo posible, tanto para el sujeto pasivo (contribuyente) como para el sujeto activo (Estado, que en definitiva somos todos).

Existen otros principios tributarios, como por ejemplo el de legalidad, de generalidad, de igualdad, de proporcionalidad, de no confiscatoriedad, libertad de circulación territorial (cosa que no pasaba con las aduanas provinciales de Ingresos Brutos que ahora se están eliminando), etc. En cuanto al criterio de contraprestación, se lo podría definir como el precio que recibe el Estado a cambio de un servicio que presta, deberían ser equivalentes. En este caso, el tributo se denomina tasa que no proviene por un acuerdo de voluntades, sino en ejercicio de su poder de imperio, ya que es justo que las personas contribuyan al sostenimiento ya que hacen uso de su funcionamiento. Sin embargo, en la actualidad no se concibe que toda la población no pueda acceder a los servicios públicos (luz, gas, agua potable). Para estos servicios debería modificarse el criterio de tasa por el de impuesto, de esta forma los que pueden solventar el gasto contribuyen socialmente a favor de los que no pueden acceder a esos servicios básicos. No se entiende lo que debe pagar una persona por una garrafa (cuando la consigue) en comparación con lo poco que abona por mes alguien que está radicado en una zona privilegiada y tiene conexión directa de suministro.

Después de leer esta nota muchos dirán que todo esto es historia y que no sirve; sin embargo, los postulados tienen mucha actualidad, para comprobarlo sugiero la tarea de agregar al lado de cada uno de los principios un ejemplo de contrapunto por el que no se cumple actualmente con ninguna de esas ideas tributarias básicas.