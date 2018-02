Lifschitz: "Me gustaría ir por otro mandato"

El gobernador socialista Miguel Lifschitz toma distancia del Gobierno cuando muestra su preocupación por los datos de la economía. Pero también cuando planea negociar paritarias con cláusula gatillo y duda del cumplimiento de la meta de inflación que se trazó la administración de Mauricio Macri para este año. En un reportaje con El Cronista, Lifschitz remarcó su desafío de avanzar con la reforma de la constitución santafesina y la posibilidad de buscar un nuevo mandato en la gobernación, a la par que crítico la continuidad del ministro Jorge Triaca en su cargo y opinó que el kirchnerismo no tiene futuro electoral en 2019.

¿Cómo evalúa la situación económica en Santa Fe?

Es razonablemente buena en comparación con el resto del país. En el 2017 tuvimos crecimiento de la actividad económica por arriba de la media nacional: 3,5%. Además, crecimiento del empleo. El tema es la tendencia: si es una manifestación coyuntural o una tendencia sostenible que va a acentuarse en 2018 y 2019. Ahí yo tengo dudas...

Macri mostró números que hablan de un crecimiento en la actividad económica, resaltó la importación de bienes de capital y que creció la inversión extranjera. ¿Hay datos para respaldar esas afirmaciones o ve otra realidad?

Uno puede mirar una realidad y extraer datos positivos. O también muchos datos negativos: el déficit fiscal, el déficit comercial más alto en más de una década, el nivel de endeudamiento que adquirió grados peligrosos ya que nos pone en una situación de vulnerabilidad frente un fenómeno de crisis financiera internacional, la inflación que no encuadra en las metas del Gobierno, las altísimas tasas que impone el Banco Central y dificulta el financiamiento al sector productivo, la caída del empleo en la industria... Son datos preocupantes.

El Presidente anunció el desplazamiento de familiares de funcionarios. ¿Se va a sumar?

Tenemos una Ley de Ética Pública que está vigente, y una Oficina de Ética Pública que se ocupa de analizar cuando se producen situaciones de incompatibilidad. Me parece bien el debate público sobre estos temas. Hay una demanda de la sociedad que exige mas recaudos que los habituales, de ser mas cautelosos en las formas, se demanda transparencia.

Algunos atribuyen la medida a un intento de descomprimir la polémica por el caso Triaca...

Al ministro lo conozco, tengo aprecio por él y creo que es buen ministro, pero cuando uno está en esos lugares hay errores que no se deben cometer. Me parece que esto le ocasiona a él y al Gobierno un alto costo político innecesario. Cada gobierno tiene su criterio para resolver estos problemas, pero es sobre estas situaciones en las que uno confirma sus convicciones republicanas.

Si era ministro suyo, ¿qué decisión hubiera tomado?

Lo hubiera apartado, o le hubiera pedido que se aparte. A veces uno tiene que perder un buen colaborador. Pero el gobierno es más que las partes. Un gobierno es importante para quienes ejercemos el gobierno, pero también para la sociedad. Cuando no se cumple con el deber de ejemplaridad, por error, distracción o lo que fuera, me parece que nos hace daño a todos... Obviamente, cada uno puede sopesar la gravedad. Hay errores que no son importantes y uno puede dejarlos pasar y otros que pareciera que son mas importantes. En este caso me parece que al propio gobierno le hace un daño innecesario.

Pasaron ya dos años de su mandato: ¿cuáles serían las iniciativas pendientes?

Quizás el tema pendiente sea la reforma constitucional: el desafío que nos queda para estos dos años. Además de seguir profundizando la política educativa, la salud, las obras, la seguridad. Pero, como cosa distinta, tal vez el tema mas importante sea avanzar con la reforma constitucional. No por la reelección en si misma. Sería absurdo plantear una reforma solo por ese tema. Pero hay una cantidad de temas en los que la constitución de Santa Fe quedó anticuada: medio ambiente, derecho del consumidor, Consejo de la Magistratura, participación ciudadana, elección de jueces, Audiencias Públicas. Temas que en la legislación misma y la Constitución Nacional avanzaron y nosotros quedamos atrás. Así que sí, hay interés en promover una reforma.

Si tuviera la posibilidad, ¿le gustaría ir por otro mandato para completar algunas políticas?

En lo personal, sí me gustaría. Pero tampoco avanzaría demasiado sino advirtiera un fuerte consenso político. No quemaría las naves para tratar de lograr ese objetivo. Si se diera la circunstancia, y hubiera un consenso político amplio, obviamente que en lo personal a mi me gustaría.

Este mes es clave porque van a negociar incrementos salariales con docentes y trabajadores del Estado. ¿Qué perspectivas tiene?

Vamos a ver el escenario nacional. Los docentes le ponen el termómetro a la negociación salarial. Nosotros siempre mantuvimos buen diálogo con el gremio docente de Santa Fe. Pero la titular del gremio Amsafe (Sonia Alesso) es titular nacional (de Ctera), con lo cual los conflictos nacionales terminan trasladándose a la provincia. Somos partidarios de no fijar techo ni pisos a la paritaria porque esas cifras que se tiran no sirven. Siempre tratando de tener criterios de razonabilidad. El año pasado acordamos 25% con cláusula gatillo y tenemos un índice provincial de inflación que a diciembre nos dio 26,1%. Por eso, en el último mes se disparó la cláusula y este mes estamos liquidando el 1,1% de diferencia. Eso da tranquilidad a los trabajadores de que, si eventualmente se disparara el proceso inflacionario, tienen un reaseguro.

¿Van a mantener ese esquema de cláusula gatillo?

Creemos que si. Es razonable y permite una negociación más moderada porque el trabajador tiene garantía de que, si las pautas de inflación no son las que uno supone, tendrán el reajuste correspondiente.

Hablemos de 2019: ¿imagina una renovada disputa entre el PRO y el kirchnerismo o ya fue después de las elecciones de octubre pasado?

A mi me parece que ya fue. Seguramente el núcleo duro seguirá existiendo y tendrá sus referentes electorales que podrán ser Cristina (Fernández de Kirchner, ex presidenta) o algún otro, como Rossi (Agustín, ex ministro de Defensa). Pero no creo que hoy pueda ser ni una opción de gobierno, ni siquiera una opción que pueda representar al conjunto del peronismo. Me parece que al peronismo le va a ser difícil recuperar un liderazgo nacional que unifique al conjunto de las fuerzas. Me parece que por el nivel de fragmentación, atomización y la falta de liderazgo, le va a llevar un tiempo recomponerlo.