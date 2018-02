Sachs: "Acuerdo entre Gobierno, industria y gremios haría más fácil bajar inflación"

El economista estadounidense Jeffrey Sachs es un experto en desarrollo económico, macroeconomía global y lucha contra la pobreza y conoce muy bien a la Argentina ("es la capital mundial de la inflación de la historia moderna"). En su visita al país para participar del lanzamiento del T20 en el Palacio San Martín, consideró, en diálogo con El Cronista, que el actual gobierno mejoró en la orientación de las reformas que está encarando, pero que el país aún conserva grandes divisiones.

"Urgiría a la sociedad argentina a establecer un grupo de objetivos en los que todos puedan acordar, aún cuando no acuerden en los métodos", dijo. Y criticó que aquí se esté dando demasiado énfasis al fracking de petróleo y gas, como lo hace su presidente, Donald Trump, en vez de las energías renovables,

El G20 es importante para Argentina, ¿cómo está viendo la economía argentina hoy?

La Argentina está claramente avanzando, hay crecimiento económico, muchas reformas en marcha. Me gustaría ver a Argentina como el verdadero campeón del crecimiento verde. Hay demasiado énfasis aquí en el fracking. Demasiado énfasis en el petróleo y gas. Este es el camino equivocado, en mi opinión. Este país tiene una vasta potencia solar, eólica, hidroeléctrica. Tendría que ser el corazón de la economía de la energía renovable para América del Sur. Se puede transportar energía eólica, hidroeléctrica desde la Patagonia y energía solar a través del continente. A pesar de que algunos países aún están yendo en la dirección incorrecta, como mi país, EE.UU. Tenemos un presidente que está contemplando a la industria del petróleo y opera de acuerdo con el lobby del petróleo.

¿La Argentina necesita crecer, qué opina de otros elementos de la macro, como la inflación?

Como siempre, la Argentina sigue mal en inflación y tiene desafíos presupuestarios. Estuve visitando Argentina por 40 años, y no ha cambiado. Ha habido mejores y peores períodos. El Gobierno tiene que limpiar el desastre de sus predecesores. Me gustaría venir a la Argentina y que tuviera el presupuesto balanceado, precios estables, una economía abierta, focalizada en el sector de la tecnología y el conocimiento. Esa es la dirección a la que el Gobierno está apuntando y creo que es una agenda muy importante.

¿Observa algún cambio respecto del ciclo anterior?

Definitivamente hay una mejora en la orientación de las reformas en marcha. Pero este país siempre tiene batallas, grandes divisiones. La verdadera clave es encontrar consenso y dirección. Ese ha sido el mayor problema por probablemente 75 años. Urgiría a la sociedad argentina a establecer un grupo de objetivos en los que todos puedan acordar, aún cuando no acuerden en los métodos. Los objetivos sustentables de Naciones Unidas son la mejor manera de formar consenso. Y darían estabilidad a la dirección del país.

¿Pensando en la inflación, cree que las reformas podrían hacerse más rápido?

Este país es la capital mundial de la inflación de la historia moderna. Mientras que en la mayoría del resto del mundo, la gente no se preocupa por la inflación porque el dinero es estable, el déficit está bajo control y no es un tema ideológico. La Argentina sufre de su propia larga historia. La gente está escéptica. No es tan alta ahora comparada con la historia argentina, pero es alta comparada con el resto del mundo. Uds. tienen un excelente presidente del BCRA y equipo económico. La inflación está bajo control sin la necesidad de medidas radicales que fallaron en el pasado porque eran muy drásticas.

Está tomando más tiempo de lo esperado

La Argentina tiene 200 años de agregar tantos ceros a su moneda. No juzgue las cosas por un mes o seis meses. Este país necesita un horizonte más largo, un claro grupo de políticas que controle el consenso y frenar las grandes batallas de derecha e izquierda que crean inestabilidad. La alta división crea grandes problemas, la visión a largo plazo y el consenso crean el éxito. Suecia en los años 30 estaba muy dividida, y la industria, los gremios y el gobierno armaron un pacto social durante la Gran Depresión.

¿Un acuerdo entre sindicatos e industrias haría más fácil bajar la inflación?

Sí, un acuerdo tripartito entre el Gobierno, la industria y los sindicatos. Necesitamos consenso. No lo tenemos en EE.UU. No digo que sea una idea fácil. No es una fórmula simple.

¿El acuerdo debería incluir la indexación de los salarios?

No hay una pieza única en el consenso. No hay una bala mágica. Se necesita un acuerdo marco, no sólo una táctica. Los argentinos deberían acordar cómo este país debería ser en 2030. Cuáles son los objetivos, no sólo macroeconómicos, de inflación, desempleo, crecimiento en los próximos dos años, sino cómo tendría que ser el país en doce años. Eso es lo que propongo en EE.UU. Pero no use a EE.UU. como modelo, Trump no está enseñando otra cosa que malos ejemplos. En re alidad, EE.UU. está muy dividida y muy inestable.

La Argentina tiene un problema de pobreza, ¿qué recomienda?

La clave para atender el tipo de pobreza que tiene la Argentina es servicios públicos universales de calidad, de salud, educación, infraestructura disponible para todos y alguna redistribución del ingreso para ayudar a los que están en el fondo a que tengan una vida decente y digna. La Argentina es lo suficientemente rica para terminar con la extrema pobreza, como la define Naciones Unidas.

¿Qué opina del rol de China en América latina?

China es un socio comercial muy importante y un inversor importante. Y se debe alentar como socio.

Aún cuando no es una democracia

Sí, aún cuando no es una democracia.